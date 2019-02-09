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Ураган Доріан на шляху до узбережжя США вдарив по Багамських островах

Швидкість вітру всередині урагану сягає 285 км/год з поривами до 354 км/год
Надзвичайно небезпечний ураган Доріан досяг Багамських островів. Йому надано найвищу, п'яту категорію потужності.
Ураган Доріан на шляху до узбережжя США вдарив по Багамських островах Фото: АВС

За оцінкою метеорологів, це найсильніший ураган у сучасній історії в цьому районі, інформує BBC з посиланням на Національний центр спостереження за ураганами.

Швидкість вітру всередині урагану сягає 285 км/год. Висота хвиль, за прогнозами синоптиків, досягне сім метрів.

Як заявив прем’єр-міністр Багам Губерт Мінніс, "ми опиняємося перед випробуванням, якого не було ще ніколи". Він назвав ураган катастрофічним.

Повідомлень про жертви тим часом немає, наразі кажуть тільки про значні руйнування на північному заході Багамських Островів.

Після Багам ураган Доріан попрямує на північний захід у напрямку Флориди. 

Тим часом у Флориді, від берегів якої ураган віддаляє нині трохи більше ніж 100 кілометрів, почали евакуацію деяких місцевостей. Надзвичайний стан в очікуванні на сильні вітри й опади оголосили й у кількох сусідніх штатах – Джорджії, Південній і Північній Каролінах.

Але метеорологи висловлюють обережні сподівання, що "Доріан" іще може змінити напрямок руху і лише зачепити краєм суходіл у США, не ввійшовши на нього повністю.

Президент США Дональд Трамп, який через ураган не поїхав до Польщі на заходи до 80-річчя початку Другої світової війни, порадив бути готовими до негоди також мешканцям обох Каролін, Джорджії та Алабами. 

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02 09 2019 09:24
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