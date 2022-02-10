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Ураган "Іен" - у США десятки загиблих, мільйони без світла і зв’язку

Ураган який завдав жахливих руйнувань у Флориді, після чого обрушився на Південну і Північну Кароліну і загрожує Джорджії
Ураган "Іен" - у США десятки загиблих, мільйони без світла і зв’язку Фото: reuters.com
У США 27 людей стали жертвами урагану "Іен", який завдав руйнувань у Флориді, після чого обрушився на Південну і Північну Кароліну і загрожує Джорджії.
 
Про це повідомляє ВВС.
 
За даними Національного центру США зі стеження за ураганами (NHC)," Іен " зараз знаходиться в 70 км на північ-схід від Флоренції, штат Південна Кароліна, і хоча він ослаб і вже класифікується як тропічний циклон, швидкість вітру в ньому як і раніше досягає 90 км/год.
 
Всього в штаті близько півтора мільйонів будинків залишилися без електрики в результаті зливових дощів і поривів вітру.
 
"Загроза небезпечної штормової погоди, паводків і ураганного вітру зберігається", - йдеться в заяві NHC.
 
У Флориді, по якій ураган пронісся з середи на четвер, зараз оцінюють масштаби руйнувань (очікується, що сума перевищить $40 млрд) і число загиблих.
 
Наразі відомо про 27 жертв урагану, але точне число ще належить підрахувати, оскільки "Іен" поки не стих, а близько 10 тис. осіб залишаються неврахованими: вони або пропали безвісти, або ховаються від негоди в місцях, де немає зв'язку і електрики.
 
"Будинки старої забудови були ненадійними, їх змивало в море, і якщо там хтось вирішив сховатися, їх шанси на виживання будуть низькими", - зазначив губернатор Флориди Рон Десантіс.
 
У Флориду "Іен" прибув з Куби - по острову ураган пройшовся ще у вівторок, залишивши без електрики 11 млн осіб. І в багатьох районах світла немає досі. Десятки тисяч людей були евакуйовані або втекли. Ураган спричинив повінь і пошкодив будинки. Швидкість вітру перевищувала 200 км/год.
 
У міру наближення до Флориди ураган посилився. Повідомлялося, що "Іен" викликав небезпечні для життя штормові нагони - хвилі, гнані вздовж узбережжя висотою до 3,7 м. 
 
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02 10 2022 13:07
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