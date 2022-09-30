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Ураган Ян у Флориді забрав життя 19 людей

Ольга
Матарикіна
Шторм став одним із найсильніших, що коли-небудь накривав США. Він зруйнував історичний пірс і відключив електрику в 2,67 млн. будинків
Ураган Ян у Флориді забрав життя 19 людей Фото: apnews.com
Збитки від негоди назвали історичними. Кількість постраждалих не уточнюється, але відомо, що понад 2,6 мільйона будинків у Флориді залишилися без електрики.
 
Про це повідомляє Associated Press.
 
У четвер, 29 вересня, рятувальні бригади на човнах пробиралися затопленими вулицями, щоб врятувати тисячі флоридців, які опинилися в пастці серед затоплених будинків та зруйнованих будівель.
 
Через кілька годин після того, як ураган ослаб до тропічного шторму під час перетину півострова Флорида, Ієн відновив силу урагану в четвер увечері над Атлантикою. Національний центр ураганів передбачив, що в п'ятницю він охопить Південну Кароліну як ураган категорії 1, а швидкість вітру посилиться до 80 миль на годину (129 км/год) близько півночі у четвер.
 
Ураган Ян став одним із найсильніших штормів, що колись накрили США. Він зруйнував історичний пірс на набережній та відключив електрику у 2,67 мільйона будинків та підприємств у Флориді - майже чверті споживачів комунальних послуг.
 
За словами вчених, ураган ще набирає обертів. Очікують підйом води на п'ять метрів, що значно вище за звичайний рівень.
 
Нагадаємо, на узбережжі Мексиканської затоки Флориди 28 вересня 2022 року вирував ураган Ян - один із найпотужніших у США за останні роки.
 
 
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30 09 2022 15:19
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