Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
CУСПІЛЬСТВО

У Флоридському університеті сталася масова стрілянина: двоє загиблих, п’ятеро поранених

18 квітня 2025, 10:04
У Флоридському університеті сталася масова стрілянина: двоє загиблих, п’ятеро поранених
Фото: UNSPLASH
Підозрюваний, за даними джерел CNN, перебуває під вартою.

Дві людини загинули та щонайменше п'ять отримали поранення в результаті масової стрілянини в Університеті штату Флорида.

Про це повідомляє CNN.

Шестеро людей отримали поранення в результаті масової стрілянини в Університеті штату Флорида в четвер, 17 квітня. Всі шестеро отримали вогнепальні поранення. Один з пацієнтів перебуває у критичному стані, а п'ятеро - у важкому.

Підозрюваний, за даними джерел CNN, перебуває під вартою.

За попередніми даними, ступінь тяжкості поранень поки що невідомий.

FSU Alert, університетська система оповіщення про надзвичайні ситуації, раніше попередила кампус про "активного стрільця".

Як повідомляє CNN, студентів виводили з піднятими руками.

Президент США Дональд Трамп назвав стрілянину "ганьбою". При цьому він заявив, що навряд чи буде домагатися змін у законодавстві про зброю в країні.

"Послухайте, я великий прихильник Другої поправки (Second Amendment to the United States Constitution, гарантує право громадян на зберігання та носіння вогнепальної зброї, - ред.), це було з самого початку. Я захищав її, і ці речі жахливі, але не зброя стріляє, а люди", - сказав Трамп журналістам в Овальному кабінеті.

Як повідомляє CNN, під час свого першого президентського терміну Трамп припустив, що буде відкритий для розширення перевірок при купівлі вогнепальної зброї. Але пізніше він відмовився від цих коментарів.

СШАДональд ТрампстрілянинаФлоридауніверситет

Останні матеріали

російська стратегія самосаботажу та українська стійкість. Розпорошеність створює проблеми – Ендрю Таннер
Cуспільство
російська стратегія самосаботажу та українська стійкість. Розпорошеність створює проблеми – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 18 квітня 2025, 07:37
Надія на скандинавсько-балтійський прагматизм. Дилема підтримки України та захисту з боку США – Крісті Раїк
Політика
Надія на скандинавсько-балтійський прагматизм. Дилема підтримки України та захисту з боку США – Крісті Раїк
Переклад iPress – 17 квітня 2025, 15:38
П'ять жовтих вогників. Які ознаки свідчать, що США і Китай розпочнуть війну – Джеймс Ставрідіс
Політика
П'ять жовтих вогників. Які ознаки свідчать, що США і Китай розпочнуть війну – Джеймс Ставрідіс
Переклад iPress – 17 квітня 2025, 12:25
Що чекає на економіку України післязавтра? Залежить від Євросоюзу – Ніколя Тензер
Політика
Що чекає на економіку України післязавтра? Залежить від Євросоюзу – Ніколя Тензер
Переклад iPress – 17 квітня 2025, 08:46
Клептократія, Інкорпорейтед. Конфлікти інтересів – це просто частина системи Трампа – Енн Епплбом
Політика
Клептократія, Інкорпорейтед. Конфлікти інтересів – це просто частина системи Трампа – Енн Епплбом
Переклад iPress – 16 квітня 2025, 12:57
Політика
"Китай понад усе"? Трансатлантичний страх затьмарює стратегічний вибір Європи – Едвард Лукас
Переклад iPress – 16 квітня 2025, 11:51
Державний терор. Короткий посібник для американців – Тімоті Снайдер
Політика
Державний терор. Короткий посібник для американців – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 16 квітня 2025, 07:14
Імперські ілюзії самознищують. Україна – ключ до майбутнього світу після глобальної катастрофи – Ендрю Таннер
Політика
Імперські ілюзії самознищують. Україна – ключ до майбутнього світу після глобальної катастрофи – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 15 квітня 2025, 16:42
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється