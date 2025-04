У Флоридському університеті сталася масова стрілянина: двоє загиблих, п’ятеро поранених

Підозрюваний, за даними джерел CNN, перебуває під вартою.

Дві людини загинули та щонайменше п'ять отримали поранення в результаті масової стрілянини в Університеті штату Флорида.

Про це повідомляє CNN.

Шестеро людей отримали поранення в результаті масової стрілянини в Університеті штату Флорида в четвер, 17 квітня. Всі шестеро отримали вогнепальні поранення. Один з пацієнтів перебуває у критичному стані, а п'ятеро - у важкому.

За попередніми даними, ступінь тяжкості поранень поки що невідомий.

FSU Alert, університетська система оповіщення про надзвичайні ситуації, раніше попередила кампус про "активного стрільця".

Як повідомляє CNN, студентів виводили з піднятими руками.

Президент США Дональд Трамп назвав стрілянину "ганьбою". При цьому він заявив, що навряд чи буде домагатися змін у законодавстві про зброю в країні.

"Послухайте, я великий прихильник Другої поправки (Second Amendment to the United States Constitution, гарантує право громадян на зберігання та носіння вогнепальної зброї, - ред.), це було з самого початку. Я захищав її, і ці речі жахливі, але не зброя стріляє, а люди", - сказав Трамп журналістам в Овальному кабінеті.

Як повідомляє CNN, під час свого першого президентського терміну Трамп припустив, що буде відкритий для розширення перевірок при купівлі вогнепальної зброї. Але пізніше він відмовився від цих коментарів.