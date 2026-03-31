Аеропорт Палм-Біч у Флориді перейменують на честь Трампа

Губернатор Флориди Рон Десантіс підписав закон про перейменування Міжнародного аеропорту Палм-Біч на честь чинного президента США Дональда Трампа.

Про це інформує агенція Reuters.

Рішення про перейменування летовища було ухвалене після того, як минулого року штат Флорида виділив ділянку в центрі Маямі для розміщення президентської бібліотеки Трампа.

Дональд Трамп, уродженець Нью-Йорка, переїхав до Флориди у 2019 році, залишивши свій пентхаус у Trump Tower.

З того часу він проживає у власній резиденції Mar-a-Lago у Вест-Палм-Біч.

Минулого тижня член Палати представників Браян Маст вніс законопроєкт про зміну трилітерного міжнародного коду аеропорту з PBI на DJT, що відображає ініціали Дональда Трампа.