Аеропорт Палм-Біч у Флориді перейменують на честь Трампа
Губернатор Флориди Рон Десантіс підписав закон про перейменування Міжнародного аеропорту Палм-Біч на честь чинного президента США Дональда Трампа.
Про це інформує агенція Reuters.
Рішення про перейменування летовища було ухвалене після того, як минулого року штат Флорида виділив ділянку в центрі Маямі для розміщення президентської бібліотеки Трампа.
Дональд Трамп, уродженець Нью-Йорка, переїхав до Флориди у 2019 році, залишивши свій пентхаус у Trump Tower.
З того часу він проживає у власній резиденції Mar-a-Lago у Вест-Палм-Біч.
Минулого тижня член Палати представників Браян Маст вніс законопроєкт про зміну трилітерного міжнародного коду аеропорту з PBI на DJT, що відображає ініціали Дональда Трампа.