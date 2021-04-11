Уран цієї ночі можна буде побачити навіть у бінокль

Сьома планета від Сонця наблизиться до Землі на 2,8 мільярда кілометрів, що стане найменшою відстанню за цей рік

В ніч на 5 листопада Уран наблизиться до Землі на мінімальну відстань, що створить найкращі умови для спостережень за планетою.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Independent.

В цей період Уран перебуватиме у протистоянні із Сонцем. В ніч на 5 листопада Земля опиниться між Сонцем і Ураном. Диск Урана буде повністю освітлений Сонцем, тому це найкращий час для спостережень.

Зазначається, що сьома планета від Сонця наблизиться до Землі на 2,8 мільярда кілометрів, що стане найменшою відстанню за цей рік.

Теоретично планету можна побачити неозброєним оком, але для цього потрібно, щоб небо було темним і без світлового шуму. Також можна використовувати бінокль або телескоп.

Уран - планета Сонячної системи, сьома за віддаленістю від Сонця, третя за діаметром і четверта по масі, належить до планет-гігантів. Надра Урана складаються здебільшого з льодів і гірських порід.

Основу атмосфери Урана складають водень і гелій. Крім того, в ній виявлені сліди метану та інших вуглеводнів, а також хмари з льоду, твердого аміаку та водню. Уран має найхолоднішу планетарну атмосферу у Сонячній системі з мінімальною температурою 49 К (–224 °C). Вважається, що Уран має складну шарувату структуру хмар, де вода складає нижній шар, а метан - верхній.

Читайте також: Телескоп NASA показав надмасивне скупчення галактик