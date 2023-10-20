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Урсула фон дер Ляєн порівняла росію з Хамас

20 жовтня 2023, 13:14
Урсула фон дер Ляєн порівняла росію з Хамас
Урсула фон дер Ляєн. Фото: EPA/UPG
Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила про загрозу розширення конфлікту на Близькому Сході на тлі протистояння між Ізраїлем і терористичним Хамас.

Про це пише Європейська правда.

"Президент росії владімір путін хоче стерти Україну з лиця землі, так і Хамас за підтримки Ірану хоче стерти з лиця землі Ізраїль", - заявила фон лер Ляєн під час виступу в Університеті Гудзону.

Вона додала, що іран, покровитель Хамас, лише хоче підлити оливи у вогонь хаосу. 

"росія – покупець зброї в Ірану – уважно за цим спостерігає. росія і Хамас схожі", – додала фон дер Ляєн.

Раніше фон дер Ляєн заявила, що ЄС і США не повинні дати путіну заморозити війну в Україні.

 

РосіяХАМАСУрсула фон дер Ляєн

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