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ПОЛІТИКА

Урсула фон дер Ляйєн оголосила, що претендуватиме на другий термін

19 лютого 2024, 15:22
Урсула фон дер Ляйєн оголосила, що претендуватиме на другий термін
Урсула фон дер Ляєн. Фото: EPA/UPG
Урсула фон дер Ляєн потребуватиме підтримки лідерів ЄС у кулуарній угоді й достатньої кількості голосів у Європарламенті.

Урсула фон дер Ляєн заявила своїй партії, що вона буде прагнути отримати другий мандат на керівництво виконавчим органом Європейського Союзу, оскільки блок бореться з викликами, починаючи від вторгнення росії в Україну і закінчуючи можливим поверненням Дональда Трампа в Білий дім. 65-річна фон дер Ляєн проінформувала керівництво своєї правоцентристської партії ХДС на зустрічі в Берліні сьогодні 19 лютого, повідомила людина, знайома з цим питанням.

Про це пише видання Bloomberg.

Її кандидатура, яка була широко очікуваною, з'явилася в той час, коли ЄС стикається зі зміною керівництва з можливим сплеском ультраправих і популістських сил на червневих виборах до Європейського парламенту. Блок також стикається з більш жорсткими глобальними перспективами через війну росії в Україні, війну між Ізраїлем і Хамасом та потенційну перемогу Трампа у виборах.

Очікується, що правоцентристська Європейська народна партія, в якій ХДС має найбільшу кількість депутатів, переможе на виборах, що зробить фон дер Ляєн головним претендентом на те, щоб знову очолити Європейську комісію на наступні п'ять років. Але її успіх далеко не безсумнівний, оскільки вона потребуватиме підтримки лідерів ЄС у кулуарній угоді й достатньої кількості голосів у більш фрагментованому Європарламенті.

На Мюнхенській конференції з безпеки на вихідних фон дер Ляєн заявила, що призначить комісара з питань оборони, якщо отримає другий мандат. Команда фон дер Ляєн розробляє стратегію економічної безпеки, щоб краще контролювати експорт товарів, які можуть служити як військовим, так і цивільним цілям, посилити перевірку інвестицій в Європу і потік вихідного капіталу, що спрямовується в критичні технології.

Раніше ми писали, що Урсула фон дер Ляєн закликає ЄС субсидувати оборонне виробництво.

ЄСУрсула фон дер Ляєн

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