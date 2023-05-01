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ПОЛІТИКА

Уряд Болгарії розпочав розслідування щодо застосування санкцій проти росії

01 травня 2023, 15:34
Уряд Болгарії розпочав розслідування щодо застосування санкцій проти росії
Фото: google.com
ЄС почав вводити санкції проти рф після анексії Криму в 2014 році.

Прокуратура Болгарії почало розслідування за фактом того, як уряд країни застосовує санкції ЄС проти росії.

Про це повідомляє Euractiv.

Так, приводом для відповідного розслідування стала заява депутата болгарського парламенту Деляна Добрєва про те, що "мільйони російських олігархів відмиваються через банк у Болгарії", при цьому він не назвав який саме банк має на увазі. За день прокуратура повідомила, що доручила Державному агентству національної безпеки розслідувати справу.

"Прокуратура запитує у Ради міністрів та всіх міністерств і відомств, що беруть участь у Координаційній групі (за російськими санкціями), інформацію про конкретні вжиті заходи, дії та акти, видані у зв'язку із введеними санкціями", – йдеться в заяві прокуратури.

Не на користь болгарського уряду, як пише видання, свідчить той факт, що Національна агенція з доходів, яка відповідає за введення санкцій, не видала жодного акта про введення обмежень за останні 8 років.

Euractiv повідомляє, що сайт розслідувань Bird.bg вже розкрив імена деяких росіян, які володіють нерухомістю в Болгарії, зокрема на Чорному морі через своїх родичів і фігурують у списку санкцій ЄС. Серед них Сєргєй Чємєзов, Максім Топілін, Владімір Плігін та Алєксєй Чєпа.

"Болгарія, схоже, не застосовує санкції ЄС проти фізичних осіб та компаній з російської федерації. Очевидно, що болгарська влада не наважується, не хоче і не має процедур і можливостей для застосування санкцій", – сказав у лютому в коментарі Euractiv представник аналітичного центру "Центр вивчення демократії" (CSD) Руслан Стефанов.

Зазначимо, що віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс під час візиту до Болгарії у лютому заявив, що Єврокомісія хоче, щоб країни ЄС повідомляли про свої дії щодо реалізації санкцій проти росії.

"Мета полягає в тому, щоб отримати найкраще уявлення про ці активи, і якщо вони будуть конфісковані, їх можна буде використати для відновлення України", – сказав він.

Нагадаємо, що Україна і Болгарія підписали угоду про співробітництво Генеральних прокуратур.

Болгаріясанкціі проти росії

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