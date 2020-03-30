Уряд Британії почав боротьбу з фейками про коронавірус

Міністр культури Олівер Дауден заявив, що необхідно вжити заходів, "щоб зупинити поширення брехні і чуток, які можуть коштувати життя"

Уряд також запускає кампанію під назвою "Не годуй звіра", закликаючи громадськість ретельно обміркувати те, що вони поширюють в інтернеті.

У британському уряді створили групу швидкого реагування для боротьби з фейками про епідемію коронавірусу, які ширяться у соцмережах.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Міністр культури Олівер Дауден заявив, що необхідно вжити заходів, "щоб зупинити поширення брехні і чуток, які можуть коштувати життя".

Спеціалізований підрозділ щодня займається не менш ніж 10 інцидентами.

Він спробує вирішити цілий ряд проблем в інтернеті, таких як фейкові "експерти", що видають неправдиву медичну інформацію, і злочинці, що займаються фішинговими шахрайствами.