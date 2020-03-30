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Уряд Британії почав боротьбу з фейками про коронавірус

Міністр культури Олівер Дауден заявив, що необхідно вжити заходів, "щоб зупинити поширення брехні і чуток, які можуть коштувати життя"
Уряд також запускає кампанію під назвою "Не годуй звіра", закликаючи громадськість ретельно обміркувати те, що вони поширюють в інтернеті.
Уряд Британії почав боротьбу з фейками про коронавірус Фото: Галінфо

У британському уряді створили групу швидкого реагування для боротьби з фейками про епідемію коронавірусу, які ширяться у соцмережах.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Міністр культури Олівер Дауден заявив, що необхідно вжити заходів, "щоб зупинити поширення брехні і чуток, які можуть коштувати життя".

Спеціалізований підрозділ щодня займається не менш ніж 10 інцидентами.

Він спробує вирішити цілий ряд проблем в інтернеті, таких як фейкові "експерти", що видають неправдиву медичну інформацію, і злочинці, що займаються фішинговими шахрайствами.

Наприклад, минулого вівторка, через кілька годин після того, як уряд почав розсилати текстові повідомлення, що закликають людей залишатися вдома, кілька підроблених версій цього повідомлення почали циркулювати в соціальних мережах.

В одному з таких повідомлень вказувалося, що його адресата  оштрафували за порушення правил.

Уряд також запускає кампанію під назвою "Не годуй звіра", закликаючи громадськість ретельно обміркувати те, що вони поширюють в інтернеті.

Раніше в ЄС заявили, що російські медіа розгорнули значну кампанію з дезінформації, спрямовану проти Заходу, щоб погіршити вплив коронавірусу, створити паніку та посіяти недовіру в західних суспільствах. 

Спеціалізована база даних ЄС зафіксувала майже 80 випадків дезінформації щодо коронавірусу з 22 січня.

Нагадаємо, що "Фейсбук" проти фейків

 

 

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30 03 2020 11:02
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