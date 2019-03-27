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Уряд Британії відхилив петицію 5,8 млн людей про скасування Brexit

"Скасування статті підірвало б демократію і довіру"
Уряд Великої Британії відхилив петицію з 5,8 млн підписів, яка вимагає припинення виходу країни зі складу ЄС шляхом скасування дії статті 50 Лісабонського договору.
Уряд Британії відхилив петицію 5,8 млн людей про скасування Brexit Протестувальники на ірландському кордоні

Департамент по виходу з ЄС заявив: "Політика уряду зберігається, він не буде скасовувати статтю 50 (можливість виходу з ЄС - ред). 

Ми будемо дотримуватися результатів референдуму 2016 року і працювати для досягнення угоди, яке забезпечить нам вихід з ЄС".

"Скасування статті 50 підірвало б нашу демократію і довіру. У 2016 році 17,4 мільйона людей проголосували за вихід з Європейського Союзу, сподіваючись, що результат буде дотриманий", - йдеться у заяві уряду. повідомляє The Guardian.

Зазначається, що петицію обговорять 1 квітня - міністр британського уряду буде зобов'язаний відповісти на неї, але не буде голосування щодо дій, які вона вимагає.

Крім цього, депутати обговорять ще 2 петиції: перша закликає до другого референдуму та отримала більше 120 тисяч підписів, друга - має більше 140 тисяч підписів та вимагає, щоб Британія вийшла з ЄС 29 березня з угодою або без неї.

Нагадаємо, що напередодні Євросоюз погодився відкласти Brexit з 29 березня на 22 травня, але за умови, що британська Палата громад проголосує за відповідну угоду наступного тижня. Якщо ж голосування провалиться утретє, Великобританія буде змушена залишити ЄС 12 квітня.

 

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27 03 2019 08:12
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