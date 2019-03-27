Уряд Британії відхилив петицію 5,8 млн людей про скасування Brexit

Уряд Великої Британії відхилив петицію з 5,8 млн підписів, яка вимагає припинення виходу країни зі складу ЄС шляхом скасування дії статті 50 Лісабонського договору.

Департамент по виходу з ЄС заявив: "Політика уряду зберігається, він не буде скасовувати статтю 50 (можливість виходу з ЄС - ред).

Ми будемо дотримуватися результатів референдуму 2016 року і працювати для досягнення угоди, яке забезпечить нам вихід з ЄС".

"Скасування статті 50 підірвало б нашу демократію і довіру. У 2016 році 17,4 мільйона людей проголосували за вихід з Європейського Союзу, сподіваючись, що результат буде дотриманий", - йдеться у заяві уряду. повідомляє The Guardian.

Зазначається, що петицію обговорять 1 квітня - міністр британського уряду буде зобов'язаний відповісти на неї, але не буде голосування щодо дій, які вона вимагає.

Крім цього, депутати обговорять ще 2 петиції: перша закликає до другого референдуму та отримала більше 120 тисяч підписів, друга - має більше 140 тисяч підписів та вимагає, щоб Британія вийшла з ЄС 29 березня з угодою або без неї.