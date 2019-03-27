Уряд Британії відхилив петицію 5,8 млн людей про скасування Brexit
Департамент по виходу з ЄС заявив: "Політика уряду зберігається, він не буде скасовувати статтю 50 (можливість виходу з ЄС - ред).
Ми будемо дотримуватися результатів референдуму 2016 року і працювати для досягнення угоди, яке забезпечить нам вихід з ЄС".
"Скасування статті 50 підірвало б нашу демократію і довіру. У 2016 році 17,4 мільйона людей проголосували за вихід з Європейського Союзу, сподіваючись, що результат буде дотриманий", - йдеться у заяві уряду. повідомляє The Guardian.
Зазначається, що петицію обговорять 1 квітня - міністр британського уряду буде зобов'язаний відповісти на неї, але не буде голосування щодо дій, які вона вимагає.
Крім цього, депутати обговорять ще 2 петиції: перша закликає до другого референдуму та отримала більше 120 тисяч підписів, друга - має більше 140 тисяч підписів та вимагає, щоб Британія вийшла з ЄС 29 березня з угодою або без неї.
Нагадаємо, що напередодні Євросоюз погодився відкласти Brexit з 29 березня на 22 травня, але за умови, що британська Палата громад проголосує за відповідну угоду наступного тижня. Якщо ж голосування провалиться утретє, Великобританія буде змушена залишити ЄС 12 квітня.
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