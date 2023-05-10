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Уряд Чехії підтримує створення трибуналу для росії

10 травня 2023, 11:11
Уряд Чехії підтримує створення трибуналу для росії
Фото: picture-alliance / dpa
Президент Чехії Петр Павел заявив, що підтримує створення трибуналу щодо злочинів російської агресії проти України.

Про це він написав у своєму Twitter.

"Розслідування цих злочинів важливе, тому я однозначно підтримую створення трибуналу. Це ключовий крок на шляху не лише до миру, але насамперед до справедливості", – зазначив чеський президент.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський знову порушив питання створення Спеціального трибуналу щодо злочинів агресії росії проти України під час онлайн-саміту лідерів держав Core Group у вівторок, 9 травня.

Також президент Чехії застерігає Україну від поспішного контрнаступу.
Чехіятрибунал

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