Уряд Чехії підтримує створення трибуналу для росії

Президент Чехії Петр Павел заявив, що підтримує створення трибуналу щодо злочинів російської агресії проти України.

Про це він написав у своєму Twitter.

"Розслідування цих злочинів важливе, тому я однозначно підтримую створення трибуналу. Це ключовий крок на шляху не лише до миру, але насамперед до справедливості", – зазначив чеський президент.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський знову порушив питання створення Спеціального трибуналу щодо злочинів агресії росії проти України під час онлайн-саміту лідерів держав Core Group у вівторок, 9 травня.