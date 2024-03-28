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ПОЛІТИКА

Уряд Чехії схвалив власний черговий внесок в ініціативу закупівлі для України боєприпасів

28 березня 2024, 08:59
Уряд Чехії схвалив власний черговий внесок в ініціативу закупівлі для України боєприпасів
Фото: gettyimages.com
Українським військовим можуть передати вдвічі більше снарядів у рамках ініціативи Чехії.

В уряді не назвали суму внеску, але зауважив, що для України надзвичайно важливо знати, що "протягом тижнів або місяців" вона отримає додаткові боєприпаси.

Прем'єр-міністр Чехії Петер Фіала анонсував додатковий внесок в ініціативу закупівлі для України боєприпасів. 

Про це повідомляє Укрінформ.

"Уряд схвалив сьогодні подальший внесок Чеської Республіки на підтримку України", – зазначив глава уряду Чехії.

Фіала не назвав суму внеску, але додав, що для України надзвичайно важливо знати, що "протягом тижнів або місяців" вона отримає додаткові боєприпаси та відтак планувати й адаптувати свою тактику на полі бою.

Нагадаємо, у лютому Павел повідомив, що Чехія знайшла поза межами Євросоюзу 500 тисяч боєприпасів 155-го калібру (НАТОвського) і 300 тисяч боєприпасів 122-го калібру ("радянського") які можуть бути доставлені в Україну за кілька тижнів за умови фінансування.


війнаЧехіябоєприпаси

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