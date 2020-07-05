Уряд Данії запропонував відкрити торгові центри, ресторани і кафе

Прем'єр сказала, що уряд сподівається укласти угоду якомога швидше, щоб надати бізнесу кілька днів, щоб підготуватися до відкриття вже в понеділок

У заяві напередодні переговорів політичних партій Данії прем'єр-міністр країни Метте Фредеріксен зазначила, що її партія, як і всі інші, готові до послаблень лише настільки, наскільки це буде безпечно.

Уряд Данії запропонував відкрити ресторани, магазини та кафе, а також відновити навчання для школярів старших класів на наступному етапі скасування карантинних обмежень.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на The Local.

У заяві напередодні переговорів політичних партій Данії прем'єр-міністр країни Метте Фредеріксен зазначила, що її партія, як і всі інші, готові до послаблень лише настільки, наскільки це буде безпечно.

"Звичайно, всі сторони хочуть відкрити все. Ніхто не має інтересу тримати будь-яку частину Данії на один день довше, ніж це абсолютно необхідно. Але всі також погоджуються, що ми повинні робити те, що можна захистити з точки зору здоров'я", - сказала вона.

За її словами, пропозиція уряду полягає в тому, щоб відкрити весь сектор роздрібної торгівлі, включаючи великі торгові центри, ресторани та кафе.

Прем'єр сказала, що уряд сподівається укласти угоду якомога швидше, щоб надати бізнесу кілька днів, щоб підготуватися до відкриття вже в понеділок.

Данське агентство з інфекційних хвороб SSI опублікувало результати моделювання, які показали, що навіть із рівнем відкриття, запропонованого урядом, навряд чи відбудеться сплеск нових випадків коронавірусу, доки населення продовжує дотримуватися правил соціальної дистанції та гігієни.

Фредеріксен також заявила, що хотіла б відновити футбольні матчі чемпіонату країни, хоча це не було включено до офіційної пропозиції уряду.

15 квітня Данія відкрила дитячі садочки та початкові школи після місячного карантину через коронавірус, ставши першою країною в Європі, яка пішла на такий крок.

З 20 квітня дозволено відновити роботу дрібним підприємцям, таким як перукарні, салони краси та автошколи.

Нагадаємо, що напередодні уряд Німеччини схвалив податкові пільги, щоб врятувати ресторани