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Уряд Німеччини схвалив податкові пільги, щоб врятувати ресторани

Німецька асоціація готелів та ресторанів раніше заявляла, що без допомоги держави у Німеччині кожен третій готель та ресторан може збанкрутувати у зв’язку з карантинними обмеженнями
За словами урядовців, в середу уряд схвалив законопроєкт, згідно з яким ПДВ буде знижено з 19% до 7% до червня 2021 року. Податкова пільга стосується тільки їжі, а не напоїв.
Уряд Німеччини схвалив податкові пільги, щоб врятувати ресторани Фото: tripadvisor.com

Федеральний уряд Німеччини ввів тимчасове зниження податків на продукти харчування в ресторанах, щоб пом'якшити економічні наслідки кризи коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bild.

За словами урядовців, в середу уряд схвалив законопроєкт, згідно з яким ПДВ буде знижено з 19% до 7% до червня 2021 року. Податкова пільга стосується тільки їжі, а не напоїв.

Крім того, до кінця 2020 року частково від податку на заробітну плату будуть звільнені виплати усіх роботодавців короткостроковим працівникам. Очікується, що через  податкові пільги дохід скоротиться на 2,7 млрд євро.

Держсекретар з фінансових питань Сара Ріглевскі заявила, що зниження податків буде значним стимулом для ресторанів і закладів гостинності, коли вони зможуть знову відкритися. 

Німецька асоціація готелів та ресторанів раніше заявляла, що без допомоги держави у Німеччині кожен третій готель та ресторан може збанкрутувати у зв’язку з карантинними обмеженнями.

Нагадаємо, що у ФРН розробили мобільний додаток для оцінки поширення пандемії

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06 05 2020 13:56
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