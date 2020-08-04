У ФРН розробили мобільний додаток для оцінки поширення пандемії
Програму Corona-Datenspendeapp представив президент інституту Лотар Вілер, повідомляє кореспондент "Укрінформу".
“Додаток фіксує поширення певних симптомів у певних місцевостях”, - розповів науковець.
Він пояснив, що застосунок можна встановити на смарт-годинники чи фітнес-браслети. Добровольці, які погодяться його використовувати, будуть “ділитися” з ученими такими показниками як температура тіла, частота дихання, фізична активність, сон тощо.
Ця інформація використовуватиметься для аналізу поширення вірусу відповідно до Європейського регламенту захисту даних, запевняють розробники. Таким чином вони сподіваються краще зрозуміти, чи є дієвими заходи, яких вживає уряд у протидії поширенню хвороби.
"Попри певне зменшення кількості нових інфікувань, ми не можемо дозволити собі розслабитися", - наголосив Вілер.
Рівень смертності від коронавірусу в ФРН становить 1,6%. Станом на 7 квітня у країні підтверджено 1607 смертей (за останню добу померли 173 людини). Загалом за даними Інститут Роберта Коха, у Німеччині інфіковані 99 225 осіб.
Читайте також: Карантин: у Франції оштрафували чоловіка, який вигулював кицьку на повідку
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Жорсткий карантин в Україні: яка ситуація на вулицях Києва - фоторепортаж
- ФОТО З Туреччини прибув пором із 35 українцями на борту
- ВІДЕО МОЗ запустило соціальну кампанію підтримки лікарів
- Чи загрожує Україні енергетична криза?Ціни на електричну енергію для непобутових споживачів із запровадженням нової моделі ринку вже протягом найближчого місяця зростуть на 5-6%. Це підтверджує і офіційна заява Міністра енергетики та вугільної промисловості, який апелює до того, що в Україні тариф як для населення, так і для промисловості у 2-2,7 рази нижчий, ніж в сусідніх Білорусії та РФ
- Пропозиції МОЗ: Обов'язкове сортування сміття. Більше туалетів і пандусів. Ні обрізці деревПропоновані зміни мають вдосконалити правила утилізації та сортування сміття, утримання прибудинкових територій, парків та скверів, впорядкувати систему озеленення, убезпечити забруднення підземних вод і джерел водопостачання, а також - створити умови для реалізації прав людей з інвалідністю нарівні з іншими громадянами. Крім того, проект наказу наближує українські норми до європейських