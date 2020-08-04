У ФРН розробили мобільний додаток для оцінки поширення пандемії

"Попри певне зменшення кількості нових інфікувань, ми не можемо дозволити собі розслабитис

Німецький інститут Роберта Коха планує за допомогою нового мобільного додатку оперативніше відстежувати поширення коронавірусу.

Програму Corona-Datenspendeapp представив президент інституту Лотар Вілер, повідомляє кореспондент "Укрінформу".

“Додаток фіксує поширення певних симптомів у певних місцевостях”, - розповів науковець.

Він пояснив, що застосунок можна встановити на смарт-годинники чи фітнес-браслети. Добровольці, які погодяться його використовувати, будуть “ділитися” з ученими такими показниками як температура тіла, частота дихання, фізична активність, сон тощо.

Ця інформація використовуватиметься для аналізу поширення вірусу відповідно до Європейського регламенту захисту даних, запевняють розробники. Таким чином вони сподіваються краще зрозуміти, чи є дієвими заходи, яких вживає уряд у протидії поширенню хвороби.

"Попри певне зменшення кількості нових інфікувань, ми не можемо дозволити собі розслабитися", - наголосив Вілер.

Рівень смертності від коронавірусу в ФРН становить 1,6%. Станом на 7 квітня у країні підтверджено 1607 смертей (за останню добу померли 173 людини). Загалом за даними Інститут Роберта Коха, у Німеччині інфіковані 99 225 осіб.

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