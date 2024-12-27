Уряд дозволив бронювати від мобілізації священників

Проте не у повному обсязі.

Кабінет міністрів вніс зміни до Порядку бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час, до якого увійшли священики.

Про це йдеться в постанові від 26 грудня 2024 р. №1498.

Згідно із постановою, можуть бути заброньовані "священнослужителі за переліком посад, затвердженим ДЕСС" (Державною службою України з етнополітики та свободи совісті). Уряд дозволив забронювати до 50% священнослужителів релігійних організацій.

Однак на них не розповсюджується вимога щодо зарплати, яка зараз становить 20 тисяч для критично важливих підприємств і співробітників яких можуть забронювати.

На сьогодні в Україні зараз діє три найбільші церкви: Православна церква України, Українська греко-католицька церква і УПЦ Московського патріархату.