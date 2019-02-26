Уряд дозволив будувати дитячі майданчики на дахах невисоких споруд
"У нас в Україні ж донедавна, щоб спроектувати дитмайданчик, наприклад, навіть на покрівлі підземного паркінгу, який майже не відрізняється за висотою від рівня землі, потрібно було отримувати відповідне відхилення від будівельних норм. Тепер цього немає. Проте у змінах до ДБН прописана низка обов’язкових вимог безпеки, яких потрібно дотримуватися", - повідомив заступник міністра регіонального розвитку Лев Парцхаладзе.
За його словами, серед обов’язкових вимог для таких дитячих майданчиків - наявність парапету або захисної огорожі висотою до 2 метрів, наявність пандусів для безбар'єрного доступу, заборона розміщувати поруч з дитячим майданчиком вентиляційні канали, антени тощо.
Відповідні норми уже набули чинності, відтак будуючи нові будинки будівельники можуть передбачити у них дитячі майданчики на даху.
Також, в уряді пропонують дозволити розміщувати парковки на дахах будівель. Зміни наразі перебувають у процесі розробки, а набудуть чинності вони через 3 місяці після офіційної публікації на сайті Мінрегіону.
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