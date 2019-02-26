Уряд дозволив будувати дитячі майданчики на дахах невисоких споруд

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ повідомило, що набули чинності оновлені будівельні норми, які дозволяють будувати дитячі майданчики на дахах невисоких споруд - до 15 метрів або до 3 поверхів.

"У нас в Україні ж донедавна, щоб спроектувати дитмайданчик, наприклад, навіть на покрівлі підземного паркінгу, який майже не відрізняється за висотою від рівня землі, потрібно було отримувати відповідне відхилення від будівельних норм. Тепер цього немає. Проте у змінах до ДБН прописана низка обов’язкових вимог безпеки, яких потрібно дотримуватися", - повідомив заступник міністра регіонального розвитку Лев Парцхаладзе.

За його словами, серед обов’язкових вимог для таких дитячих майданчиків - наявність парапету або захисної огорожі висотою до 2 метрів, наявність пандусів для безбар'єрного доступу, заборона розміщувати поруч з дитячим майданчиком вентиляційні канали, антени тощо.

Відповідні норми уже набули чинності, відтак будуючи нові будинки будівельники можуть передбачити у них дитячі майданчики на даху.

Також, в уряді пропонують дозволити розміщувати парковки на дахах будівель. Зміни наразі перебувають у процесі розробки, а набудуть чинності вони через 3 місяці після офіційної публікації на сайті Мінрегіону.