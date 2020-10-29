Уряд дозволив використовувати гроші з COVID-фонду на патріотичні серіали.
Про це повідомило "Громадське" посилаючись на Урядовий портал.
Ця постанова дозволяє виділяти гроші на покриття витрат окремих етапів виробництва серіалів.
У постанові Кабміну №592 від 8 липня 2020 року уряд вже виділяв мільярд гривень для Міністерства культури та інформаційної політики з COVID-фонду. Зокрема, 100 мільйонів виділили для створення та розповсюдження серіалів патріотичного спрямування.
Як зазначають в уряді, ці кошти мають бути використані до кінця поточного року, а тому постала необхідність підтримати не тільки загальне виробництво всього серіалу, але й окремих періодів його створення.
"Це дасть можливість ефективніше використати 100 млн грн, виділених на створення цього суспільно значущого аудіовізуального контенту та підтримку кіногалузі в умовах коронакризи", - повідомили у пресслужбі Кабміну.
На що ще витрачали кошти з COVID-фонду?
Як зазначали у Міністерстві фінансів, станом на 23 жовтня 2020 року з Фонду боротьби проти коронавірусу витратили 52% коштів. Загалом профінансували загалом 6 сфер:
охорона здоров’я - 5,8 млрд гривень (передбачено 16,3 млрд гривень). Зазначається, що на ці кошти закупили зокрема апарати штучної вентиляції легень та засоби захисту для медпрацівників;
соціальний захист - 9,3 млрд гривень (передбачено 10,4 млрд гривень);
забезпечення правопорядку - 2,4 млрд гривень (передбачено 2,7 млрд гривень);
будівництво і ремонт доріг - 16,3 млрд гривень (передбачено 35 млрд гривень);
сфера культури і туризму - 6 млн гривень (передбачено 1 млрд гривень).
Водночас на початку жовтня стало відомо, що із сотні апаратів штучної вентиляції легень, які планували закупити за гроші з фонду, не придбали жодного. Один тендер зірвався, а другий не відбувся.
Що це за фонд?
Після запровадження в Україні карантину 13 березня Верховна Рада ухвалила зміни до держбюджету у зв’язку зі створенням в Україні Фонду боротьби з коронавірусом. Цей фонд був створений тимчасово (на період дії карантину) для фінансування додаткових видатків на охорону здоров'я та соціальних видатків, безпосередньо пов'язаних з епідемією.
Для фонду виділили з бюджету 66 мільярдів гривень. До фонду долучили кошти ЄС, урядів інших держав та грантових організацій.
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