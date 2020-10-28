В Іспанії планують податок для найбагатших через вплив коронавірусу на економіку
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.
Прем'єр-міністр Педро Санчес і віцепрем'єр і лідер Unidas Podemos Пабло Іглесіас докладно розповіли про новий план, в якому велика увага приділяється соціальній політиці, необхідній для пом'якшення економічних наслідків, викликаних коронавірусом.
"Це прогресивний бюджет; він є винятковим через ситуацію і через обсяг державних інвестицій. Перша мета - відновити те, що криза забрала у нас через пандемію. Друга - модернізувати нашу виробничу модель. І третє - зміцнити нашу державу загального добробуту", - сказав Санчес.
Підвищення торкнеться близько 17 000 осіб, які вважаються найбагатшими платниками податків Іспанії з річним доходом, що перевищує 300 000 євро.
За даними уряду, такий крок допоможе профінансувати бюджет країни на 2021 рік з рекордним державним внеском у соціальну сферу в розмірі майже 239,8 мільярда євро.
Серед інших заходів новий бюджет скорочує відрахування в приватні пенсійні плани, встановлює мінімальний податок для компаній і обмежує приріст капіталу від дочірніх компаній великих компаній, а також знижує поточні звільнення від корпоративного податку на дивіденди.
Пропозиція уряду тепер має бути підтримана іспанським парламентом.
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