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В Іспанії планують податок для найбагатших через вплив коронавірусу на економіку

Уряд Іспанії планує запровадити підвищення податків для осіб і корпорацій з високим доходом у новому бюджеті на 2021 рік.
В Іспанії планують податок для найбагатших через вплив коронавірусу на економіку Фото: ptl-group.com

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Прем'єр-міністр Педро Санчес і віцепрем'єр і лідер Unidas Podemos Пабло Іглесіас докладно розповіли про новий план, в якому велика увага приділяється соціальній політиці, необхідній для пом'якшення економічних наслідків, викликаних коронавірусом.

"Це прогресивний бюджет; він є винятковим через ситуацію і через обсяг державних інвестицій. Перша мета - відновити те, що криза забрала у нас через пандемію. Друга - модернізувати нашу виробничу модель. І третє - зміцнити нашу державу загального добробуту", - сказав Санчес.

Підвищення торкнеться близько 17 000 осіб, які вважаються найбагатшими платниками податків Іспанії з річним доходом, що перевищує 300 000 євро.

За даними уряду, такий крок допоможе профінансувати бюджет країни на 2021 рік з рекордним державним внеском у соціальну сферу в розмірі майже 239,8 мільярда євро.

Серед інших заходів новий бюджет скорочує відрахування в приватні пенсійні плани, встановлює мінімальний податок для компаній і обмежує приріст капіталу від дочірніх компаній великих компаній, а також знижує поточні звільнення від корпоративного податку на дивіденди.

Пропозиція уряду тепер має бути підтримана іспанським парламентом.

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28 10 2020 14:46
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