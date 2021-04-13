CУСПІЛЬСТВО НОВИНИКабінет міністр ухвалив постанову, яка дозволяє іноземним вищим навчальним закладам створювати в Україні свої філії.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Уряд дозволив закордонним вишам створювати свої філії в Україні
Заклади вищої освіти України активно продовжують інтегруватися до Європейського освітнього простору. Щоб стати на крок ближче до Європейського союзу, ми відкриваємо нові кордони
Фото: з вільних джерел
"Заклади вищої освіти України активно продовжують інтегруватися до Європейського освітнього простору. Щоб стати на крок ближче до Європейського союзу, ми відкриваємо нові кордони", — прокоментував це заступник міністра освіти з питань європейської інтеграції Андрій Вітренко, повідомляє прес-служба Міністерства освіти і науки.
У Міносвіти розраховують, що нові правила дозволять реалізувати в українських університетах "найкращі світові практики сфери вищої освіти".
Водночас законодавство забороняє створювати філії в Києві, Харкові, Львові, Дніпрі та Одесі. Щоб це змінити, обійтися постановою уряду не вийде, треба змінювати закон "Про вищу освіту".
Згідно з постановою уряду, якщо іноземний виш захоче створити філію в Україні, він має подати до МОН копії установчих документів та інші необхідні документи.
"Іноземний заклад вищої освіти під час подання документів має входити до одного з міжнародних рейтингів QS World University Rankings, The Times Higher Education World University Rankings, Academic Ranking of World Universities — World Top 500 Universities і посідати при цьому місце не нижче ніж 3000", — уточнили у відомстві.
Також є обмеження для пов’язаних з Росією вишів. Не зможуть зайти в Україну заклади, які:
- зареєстровані в РФ;
- є юридичною особою, кінцевий бенефіціарний власник (контролер) якої є російським резидентом;
- є юридичною особою з російськими інвестиціями.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
13 04 2021 09:32 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО У Франції вогнищами зігрівають виноградники від весняних заморозків
- ФОТО Садовий заявив, що в снігопаді у Львові винен він, і вийшов із лопатою його прибирати
- ФОТО Інавгурація Байдена: у США готуються до збройних протестів, центр Вашингтона закритий