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Уряд дозволив закордонним вишам створювати свої філії в Україні

Заклади вищої освіти України активно продовжують інтегруватися до Європейського освітнього простору. Щоб стати на крок ближче до Європейського союзу, ми відкриваємо нові кордони
Кабінет міністр ухвалив постанову, яка дозволяє іноземним вищим навчальним закладам створювати в Україні свої філії.
Уряд дозволив закордонним вишам створювати свої філії в Україні Фото: з вільних джерел
"Заклади вищої освіти України активно продовжують інтегруватися до Європейського освітнього простору. Щоб стати на крок ближче до Європейського союзу, ми відкриваємо нові кордони", — прокоментував це заступник міністра освіти з питань європейської інтеграції Андрій Вітренко, повідомляє прес-служба Міністерства освіти і науки. 
 
У Міносвіти розраховують, що нові правила дозволять реалізувати в українських університетах "найкращі світові практики сфери вищої освіти".
 
Водночас законодавство забороняє створювати філії в Києві, Харкові, Львові, Дніпрі та Одесі. Щоб це змінити, обійтися постановою уряду не вийде, треба змінювати закон "Про вищу освіту".
 
Згідно з постановою уряду, якщо іноземний виш захоче створити філію в Україні, він має подати до МОН копії установчих документів та інші необхідні документи.
 
ноземний заклад вищої освіти під час подання документів має входити до одного з міжнародних рейтингів QS World University Rankings, The Times Higher Education World University Rankings, Academic Ranking of World Universities — World Top 500 Universities і посідати при цьому місце не нижче ніж 3000", — уточнили у відомстві.
 
Також є обмеження для пов’язаних з Росією вишів. Не зможуть зайти в Україну заклади, які:
 
- зареєстровані в РФ;
- є юридичною особою, кінцевий бенефіціарний власник (контролер) якої є російським резидентом;
- є юридичною особою з російськими інвестиціями.
 
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13 04 2021 09:32
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