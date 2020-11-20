10 найбільш затребуваних професій в Україні в найближчому майбутньому

Які спеціальності будуть потрібними за кілька років? Які "сірі конячки" з'являться у спеціальностях, конкурс на які зросте? На це намагається дати відповідь блогер croca.

Батькам випускників озвучили список професій. Щоб ми професійно орієнтували своїх чад. Я не полінувалася, порилася в Інтернеті і знайшла першоджерело.

Воно виявилося не новим - аж 2009 року. Однак адаптоване до реалій України, більше того - до кризових реалій. Але 2020 рік все одно вніс свої корективи та ми б додали до цього списку ще одну професію - сервіси з доставок. Доставка їжі, доставка товарів, подарунків, доставка букетів в Києві, Україні та загалом у світі стала однією з найзатребуваніших професій. Загалом, це швидше інформація до обговорення, ніж керівництво до дій. Тут я привожу свої коментарі до топу з першоджерела.

Першими, звичайно, стоять програмісти - цим нікого не здивували. Весь список виглядає так:

1. Програмісти (С + +, Java)

Це зрозуміло - програмами користуються всі, а написати їх можуть одиниці. Ось за цими одиницями і полюють кращі вітчизняні та зарубіжні компанії. 2. Технологи харчових виробництв У будь-яку кризу найвигіднішим бізнесом залишається їжа і все, що з нею пов'язано. Цю потребу ніяк не обійти: житель великого міста не зможе жити натуральним господарством, як би не хотів. Додайте сюди ще свята, та й просто - під час кризи і політичної нестабільності для багатьох єдиним джерелом гарного настрою стає смачна їжа. ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Український абітурієнт: філолог, економіст, юрист, однак не інженер Ще один момент, про який воліють не говорити: практично всі великі виробники-харчовики в Україні - іноземні фірми. Відповідно, рівень технологій і зарплат там високий. Ну і, звичайно, традиційно аграрний склад розуму і нашої економіки в цілому залишає переробну промисловість в топовому сегменті. 3. Інженери-будівельники Будуються у нас майже при будь-якій економічній погоді. І хороший інженер знадобиться завжди. А дороги! А мости! Інженери-будівельники в числі найбільш дефіцитних фахівців. Перевізники У транзитній країні, якою в силу географічних причин є Україна, хороші перевізники потрібні завжди.Транспорт буде розвиватися обов'язково! 4. Архітектори Українським архітекторам пощастило більше ніж їхнім італійським колегам - шансів таки побудувати запроектоване у них набагато більше. До того ж поруч неосяжна Росія, з якою немає мовного бар'єру, а там будівництв і замовників ще більше. 5. Дизайнери офісів і інтер'єрів Дихають в спину архітекторам їх найближчі колеги - дизайнери інтер'єрів. Шанс вижити в високій конкуренції буде тільки у тих, хто тримає руку на пульсі, знає і застосовує усі нові технології, а ще ...є архітектором. Менеджери готельного бізнесу Чемпіонат Євро-2012 всім показав, що готелів у нас мало, готельний бізнес розвинений слабко, середній і бюджетний сегменти відсутні взагалі. Це перспективний напрямок, враховуючи, що в Україну вже зайшли і ще будуть заходити міжнародні мережеві компанії. Бухгалтери, аудитори Потрібні завжди. Тут і питань немає. Робота нервова, відповідальна, потрібна. Хоча щоб стати по-справжньому затребуваним професіоналом, доведеться заплатити якомусь асу за практику і вже потім вирушати на пошуки роботи. 6. Менеджери з персоналу, рекрутери Ось де зараз потрібні хороші психологи! Знайти хорошого фахівця, умовити його співпрацювати, мотивувати на роботу ... Так, до речі, є не тільки менеджери за наймом, але і менеджери по звільненню (негласно). Щоб керівники змогли залишитися в білих рукавичках, озвучує неприємну звістку спеціальна людина. У будь-якому випадку ринок рекрутингу буде тільки розвиватися, про що свідчить популярність різних курсів про психології управління . 7. Інженери-енергетики

Держава не поспішає вкладати в цю галузь, зарплати там невисокі. Однак є приватний сектор, альтернативні енергоносії! І тут затребуваність подібних фахівців буде тільки підвищуватися.

Юристи

Юристів зараз дуже багато, але хороших, як і раніше, мало. До речі, ця професія знову стане елітарною: держава з кожним роком все більше урізує бюджетні місця у вишах за цією спеціальністю.

Маркетологи

"Якщо у вашій компанії є відділ маркетингу, то ніякого маркетингу у вас немає", - сенс цього жарту в тому, що кожен співробітник працює на імідж компанії на своєму місці.

Хто такий маркетолог? Людина, яка має придумати, як продати товар. Якщо починаються проблеми з реалізацією, він першим йде під ніж. Багато компаній взагалі уникають цієї паразитичної ланки. Однак тут, як не візьмися, втрутився Інтернет з його SMM - Social Media Marketing. З'ясувалося, що це річ потрібна, і що ніде цього не вчать.

8. Журналісти

Бути журналістом - престижно. Можливо, це пов'язано з публічністю професії, бо зарплати тут невисокі, видань мало, конкуренція вражаюча. Високі зарплати у тих, хто пише на економічну, політичну або бізнес-тематику, але для цього треба бути спочатку фахівцем у своїй галузі, а вже потім журналістом. Досить бути профі у своїй справі і мати хороший склад, а решта додасться. Що роблять на факультетах журналістики? Розважають дітей еліти за їхні ж гроші. 9. Технологи виробів легкої промисловості Найбільш суперечливий пункт. Конкуренцію з Китаєм не витримати нікому. Однак крім мас-маркету існує ще елітний сегмент, і ось там технологи дуже потрібні. 10. Фінансисти (спеціалізація "банківська справа") Фінансисти - як поганки: скільки їх не косять, самі родяться. Щоб вижити і процвітати в цій області, потрібно мати природні задатки. А які професії ви внесли б у топ-10?

Оригінал: croca.livejournal.com