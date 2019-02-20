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Уряд Естонії розгляне "азовські" санкції проти чьотирьох російських високопосадовців

За те, щоб уряд розглянув запровадження санкцій проголосували 56 депутатів
Рійгікогу (парламент Естонії) проголосував за звернення до уряду з пропозицією заборонити в'їзд до Естонії та країн Шенгену чотирьом громадянам РФ, які, на думку парламентарів, заохочують або активно підтримують агресію Росії проти України в Азовсько-чорноморській акваторії.
Уряд Естонії розгляне "азовські" санкції проти чьотирьох російських високопосадовців Фото: gettyimages.com

Серед запропонованих осіб - Василій Піскарьов (очолює комітет Держдуми з безпеки та протидії корупції), Алексєй Пушков (голова комісії з інформаційної політики Ради Федерації РФ), генерал Владімір Кулішов (перший заступник керівника ФСБ і начальник прикордонної служби ФСБ), контр-адмірал Сергєй Станкевич (начальник прикордонного управління ФСБ Криму і Севастополя),  інформує ERR.

За те, щоб уряд розглянув запровадження санкцій проголосували 56 депутатів. Голоси проти віддали тільки безпартійна Ольга Іванова та центрист Михаїл Стальнухін.

Нагадаємо, у ЄС досягли політичного консенсусу щодо запровадження персональних санкцій у зв’язку із нападом росіян на українські судна поблизу Керченської протоки в листопаді.

Персональні санкції ЄС передбачають заборону на отримання віз та заморожування активів приблизно для 8 осіб, причетних до затримання моряків.

Литва ще на початку грудня запровадила національні санкції проти 20 осіб, причетних до нападу на українських моряків в районі Керченської протоки.

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20 02 2019 19:26
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