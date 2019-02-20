Уряд Естонії розгляне "азовські" санкції проти чьотирьох російських високопосадовців
Серед запропонованих осіб - Василій Піскарьов (очолює комітет Держдуми з безпеки та протидії корупції), Алексєй Пушков (голова комісії з інформаційної політики Ради Федерації РФ), генерал Владімір Кулішов (перший заступник керівника ФСБ і начальник прикордонної служби ФСБ), контр-адмірал Сергєй Станкевич (начальник прикордонного управління ФСБ Криму і Севастополя), інформує ERR.
За те, щоб уряд розглянув запровадження санкцій проголосували 56 депутатів. Голоси проти віддали тільки безпартійна Ольга Іванова та центрист Михаїл Стальнухін.
Нагадаємо, у ЄС досягли політичного консенсусу щодо запровадження персональних санкцій у зв’язку із нападом росіян на українські судна поблизу Керченської протоки в листопаді.
Персональні санкції ЄС передбачають заборону на отримання віз та заморожування активів приблизно для 8 осіб, причетних до затримання моряків.
Литва ще на початку грудня запровадила національні санкції проти 20 осіб, причетних до нападу на українських моряків в районі Керченської протоки.
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