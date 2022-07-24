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Уряд Франції даватиме знижку на пальне через високі ціни

Знижка може збільшитися з 18 до 30 центів у вересні та жовтні, а потім знизитися до 10 у листопаді та грудні
Уряд Франції може підвищити розмір знижки на пальне при купівлі на заправках з 18 центів за літр до 30 центів у вересні та жовтні у зв'язку з високими цінами.
Уряд Франції даватиме знижку на пальне через високі ціни Фото: avtoblog.ua
Про це заявив міністр економіки та фінансів Франції Брюно Ле Мер газеті Le Figaro, передає "Інтерфакс-Україна".
 
"Знижка може збільшитися з 18 до 30 центів у вересні та жовтні, а потім знизитися до 10 у листопаді та грудні", – заявив міністр.
 
Як пояснює видання, це компромісна відповідь на вимогу в ході парламентських дебатів про купівельну спроможність населення опозиційної партії "Республіканці", які наполягають, щоб уряд вжив додаткових заходів через високі ціни на пальне.
 
Раніше офіційний представник уряду Олів'є Веран заявив, що влада країни очікує від нафтових компаній додаткових кроків назустріч споживачам у зв'язку зі зростанням цін на нафтопродукти.
 
Група TotalEnergies розпорядилася про знижку 10 центів на літр бензину, але лише на заправках, розташованих уздовж автомагістралей.
 
Веран висловився проти спеціального мита, що обговорюється в політичному середовищі, на надприбутки, одержувані нафтовими компаніями, аргументувавши це тим, що при знижках при купівлі пального французи отримують безпосередній ефект від цього соціального заходу.
 
22 липня TotalEnergies оголосила, що згодна на знижку в 20 центів при покупці, і пояснила, що за такої знижки на деяких заправних станціях Франції можна буде купити пальне в межах 1,5 євро за літр, чого і домагаються "Республіканці" як "стелі" цін у кризовій ситуації.
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24 07 2022 14:55
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