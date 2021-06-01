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Уряд Франції вирішив розширити та спростити програми COVID-вакцинації

Найближчим часом збільшать кількість центрів вакцинації, а також розширять перелік категорій осіб, яким може бути доступна вакцина
Міністр охорони здоров'я Франції Олів'є Веран заявив про розширення, прискорення і спрощення програми вакцинації від коронавірусу.
Уряд Франції вирішив розширити та спростити програми COVID-вакцинації Фото: 5 канал

За його словами, найближчим часом збільшать кількість центрів вакцинації, а також розширять перелік категорій осіб, яким може бути доступна вакцина, повідомляє "Укрінформ". За його словами, зараз Франція отримує півмільйона доз Pfizer/BioNTech на тиждень.

Глава МОЗ зазначив, що до категорій тих, хто можуть отримати ін'єкцію препарату, додалися рятувальники та соціальні працівники старше 50 років. До кінця січня, за його словами, всі жителі Франції старше 75 років зможуть зробити щеплення. Мова йде про приблизно п'ять мільйонів осіб. 

Найближчим часом у країні також планують значно збільшити число центрів вакцинації. Зараз у 27 французьких лікарень вже доставлені вакцини Pfizer/BioNTech, але планується привезти препарат ще в сотню медустанов по всій країні.

Веран також оголосив, що з наступного тижня будуть відкриті 300 "міських" центрів вакцинації поза лікарнями, а до кінця січня у Франції повинні запрацювати близько 500-600 таких установ.

Нагадаємо, що Британія дозволить змішувати вакцини проти COVID-19 у деяких випадках

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06 01 2021 11:06
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