Уряд Грузії скоротив термін безвізового перебування українців у країні

У новій постанові зазначають, що термін безвізового перебування скоротили до одного року.

Уряд "Грузинської мрії" вніс зміни до постанови, що регулює терміни безвізового перебування іноземців у Грузії. Тепер українці можуть перебувати в країні без візи до одного року — замість трьох.

Про це повідомив грузинський телеканал Mtavari.

Такі ж правила перебування в країні для українців діяли і до початку повномасштабного вторгнення росії в Україну. Через рік після початку великої війни уряд Грузії подовжив цей термін до двох років, а з 23 квітня 2024 року — до трьох років.

У новій постанові зазначають, що термін безвізового перебування скоротили до одного року. Однак виняток зроблять для українців, які прибули до Грузії до 24 лютого 2025 року — їхній термін перебування продовжать до 24 лютого 2026 року.

Нещодавно румунський уряд продовжив до 31 грудня 2025 року гуманітарну підтримку та допомогу людям вразливих категорій, які виїхали із зони збройного конфлікту в Україні.

Улітку 2024 року Рада Європейського Союзу вирішила продовжити тимчасовий захист українських біженців до 4 березня 2026 року — це стосується понад чотирьох мільйонів українців.