Уряд хоче повернути право призначати і звільняти голову "Нафтогазу"

Ідеться про постанову Кабміну №226 від 6 березня 2019 року

Верховний суд прийняв до розгляду касаційну скаргу Кабінету міністрів на рішення судів попередніх інстанцій, які позбавили уряд права призначати і звільняти главу і членів правління НАК "Нафтогаз України" в обхід наглядової ради.

"Відкрити касаційне провадження за касаційною скаргою Кабінету міністрів на рішення Окружного адміністративного суду і постанови Шостого апеляційного адміністративного суду Києва про забезпечення позову у зазначеній справі", - йдеться в тексті рішення суду, інформує "Економічна правда".

Ідеться про постанову Кабміну №226 від 6 березня 2019 року.

Нагадаємо, що "Нафтогаз України" оскаржив постанову Кабміну від 5 червня про зміну методики формування цін на газ для населення.