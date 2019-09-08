"Нафтогаз" оскаржив постанову Кабміну про зниження цін на газ для населення

"Нафтогаз України" оскаржив постанову Кабміну від 5 червня про зміну методики формування цін на газ для населення.

"Позивач просить суд визнати протиправною і недійсною постанову уряду від 5 червня 2019 року №485 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 3 квітня 2019 року №293", - повідомив суд, інформує LB.ua.

Провадження за адміністративним позовом ще не відкрито.

Постанова уряду, який оскаржує "Нафтогаз", змусила компанію сильно знизити ціну на газ. За старою методикою в червні газ мав коштувати 6299 гривень за тисячу кубометрів (без ПДВ і витрат на транспортування і розподіл), а після зміни методики ціна знизилася до 5554 гривень.

У серпні НАК продає природний газ для населення на умовах положення про накладення спеціальних зобов'язань уже за ціною 4653,54 гривень/тис. куб. м (без ПДВ і транспортування).

Постанова уряду №485 передбачає, що "Нафтогаз" для визначення ціни газу за ПСО аналізує чотири показники: ціна для комерційних споживачів за минулий місяць, дані МЕРТ щодо середньої митної вартості газу за минулий місяць, середньозважена ціна на Українській енергетичній біржі і ціна за урядовою постановою №867 від 19 жовтня 2018 року. Компанія повинна вибирати з них найнижчу.

Нагадаємо, "Нафтогаз" проводить переговори з урядом Молдови щодо укладання угоди про постачання до країни реверсного газу, який "Нафтогаз" закуповуватиме у Європи.

Напередодні "Нафтогаз" вімовився від стратегії для видобутку газу в Україні 20/20 та запропонував нову.