Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

"Нафтогаз" оскаржив постанову Кабміну про зниження цін на газ для населення

Постанова Кабміну змушує компанію знижувати ціни
"Нафтогаз України" оскаржив постанову Кабміну від 5 червня про зміну методики формування цін на газ для населення.
"Нафтогаз" оскаржив постанову Кабміну про зниження цін на газ для населення Фото: kvedomosti.com

"Позивач просить суд визнати протиправною і недійсною постанову уряду від 5 червня 2019 року №485 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 3 квітня 2019 року №293", - повідомив суд, інформує LB.ua.

Провадження за адміністративним позовом ще не відкрито.

Постанова уряду, який оскаржує "Нафтогаз", змусила компанію сильно знизити ціну на газ. За старою методикою в червні газ мав коштувати 6299 гривень за тисячу кубометрів (без ПДВ і витрат на транспортування і розподіл), а після зміни методики ціна знизилася до 5554 гривень.

У серпні НАК продає природний газ для населення на умовах положення про накладення спеціальних зобов'язань уже за ціною 4653,54 гривень/тис. куб. м (без ПДВ і транспортування).

Постанова уряду №485 передбачає, що "Нафтогаз" для визначення ціни газу за ПСО аналізує чотири показники: ціна для комерційних споживачів за минулий місяць, дані МЕРТ щодо середньої митної вартості газу за минулий місяць, середньозважена ціна на Українській енергетичній біржі і ціна за урядовою постановою №867 від 19 жовтня 2018 року. Компанія повинна вибирати з них найнижчу.

Нагадаємо, "Нафтогаз" проводить переговори з урядом Молдови щодо укладання угоди про постачання до країни реверсного газу, який "Нафтогаз" закуповуватиме у Європи.

Напередодні "Нафтогаз" вімовився від стратегії для видобутку газу в Україні 20/20 та запропонував нову.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

09 08 2019 18:20
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
#бізнес_ветеранів: Історія добровольця, який змінив юридичну діяльність на виготовлення в

#бізнес_ветеранів: Історія добровольця, який змінив юридичну діяльність на виготовлення в'ялених томатів

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.