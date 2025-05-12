Уряд Ізраїлю просить МКС відкликати ордер на арешт Нетаньягу
Ізраїль попросив суддів Міжнародного кримінального суду відкликати ордери на арешт прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньягу та колишнього міністра оборони Йоава Галланта.
Про це повідомляє агенція Reuters.
Документ було опубліковано на сайті МКС документів пізно ввечері в неділю.
Крім того мова йде про те, що Ізраїль звернувся до суду з проханням наказати прокуратурі призупинити розслідування злочинів, скоєних на палестинських територіях.
Документи були датовані 9 травня і підписані заступником генерального прокурора Ізраїлю Гіладом Ноамом.
Нагадаємо, що 21 листопада МКС видав ордери на арешт Нетаньягу і його колишнього начальника Генштабу, а також лідера ХАМАСу Ібрагіма аль-Масрі за звинуваченнями у воєнних злочинах і злочинах проти людяності під час конфлікту в Газі.
Пізніше в лютому Нетаньягу прилетів до США на зустріч із Трампом, попри ордер МКС на арешт.