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Уряд Ізраїлю просить МКС відкликати ордер на арешт Нетаньягу

12 травня 2025, 16:26
Уряд Ізраїлю просить МКС відкликати ордер на арешт Нетаньягу
Біньямін Нетаньягу. Фото: radiosvoboda.org
Відкликання стосується і екс міністра оборони Йоава Галланта.

Ізраїль попросив суддів Міжнародного кримінального суду відкликати ордери на арешт прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньягу та колишнього міністра оборони Йоава Галланта.

Про це повідомляє агенція Reuters

Документ було опубліковано на сайті МКС документів пізно ввечері в неділю. 

Крім того  мова йде про те, що Ізраїль звернувся до суду з проханням наказати прокуратурі призупинити розслідування злочинів, скоєних на палестинських територіях.

Документи були датовані 9 травня і підписані заступником генерального прокурора Ізраїлю Гіладом Ноамом.

Нагадаємо, що 21 листопада МКС видав ордери на арешт Нетаньягу і його колишнього начальника Генштабу, а також лідера ХАМАСу Ібрагіма аль-Масрі за звинуваченнями у воєнних злочинах і злочинах проти людяності під час конфлікту в Газі.

Пізніше в лютому Нетаньягу прилетів до США на зустріч із Трампом, попри ордер МКС на арешт.

 

ІзраїльМКСБіньямін Нетаньягу

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