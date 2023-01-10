Уряд Канади підписав угоду про придбання 88 винищувачів F-35

Канада підписала остаточний контракт на купівлю F-35 для заміни застарілих винищувачів CF-18.

Про це заявила в понеділок міністерка оборони Аніта Ананд, з посиланням на CBC News.

Перші поставки літаків очікуються у 2026 році, а перші ескадрильї F-35 будуть введені в експлуатацію до 2029-го, заявили високопоставлені представники оборонного відомства Канади.

Як уряд оголосив минулоріч, бюджет проєкту – 19 мільярдів доларів. Ананд та інші урядовці дотримуються прогнозу щодо цієї вартості, незважаючи на ймовірний вплив інфляції.

"F-35 – це сучасний, надійний і маневрений винищувач, який використовується нашими найближчими союзниками в місіях по всьому світу. Це найдосконаліший винищувач на ринку, і це правильний літак для нашої країни", – сказала Ананд під час онлайн-пресконференції.

Високопоставлений представник оборонного відомства, виступаючи на пресбрифінгу, зауважив, що F-35 будуть закуповувати поетапно, і що перший транш із чотирьох літаків коштуватими 85 мільйонів доларів за одиницю.

Ця угода є кардинальним поворотом для ліберального уряду Канади, який обіцяв не купувати F-35, а натомість придбати дешевший реактивний винищувач і використати зекономлені кошти для зміцнення військово-морського флоту.

Консервативний уряд на чолі з прем'єр-міністром Стівеном Харпером вперше оголосив про плани придбати літак виробництва Lockheed-Martin влітку 2010 року. План був відкладений через критику з боку парламентського бюджетного офіцера і генерального аудитора, які поставили під сумнів його вартість і те, чи зробили оборонні чиновники достатню домашню роботу з іншими літаками, які могли б задовольнити потреби військово-повітряних сил Канади.

Раніше повідомлялось, що Джастін Трюдо під час телефонної розмови з Володимиром Зеленським запевнив, що Канада продовжить підтримувати Україну в боротьбі з агресією рф.