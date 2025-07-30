Канада розглядає питання визнання Палестини як держави
Канада розглядає можливість визнання державності Палестини.
Про це пише канадський суспільний мовник CBC News.
"Уряд Канади роздумує над визнанням державності Палестини і чи має цей крок бути пов’язаний із певними умовами", - йдеться в матеріалі.
Зазначається, що остаточного рішення поки не ухвалено, але в середу відбудеться засідання уряду, на якому обговорюватиметься ситуація на Близькому Сході.
Крім того, прем’єр-міністр Канади Марк Карні у вівторок провів телефонну розмову зі Стармером, під час якої обговорювався й цей крок Лондона. Про намір офіційно визнати Палестину як державу також оголосив президент Франції Еммануель Макрон.