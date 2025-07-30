Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Канада розглядає питання визнання Палестини як держави

30 липня 2025, 10:52
Канада розглядає питання визнання Палестини як держави
Фото: Reuters
Остаточне рішення ще не ухвалено, але найближчим часом уряд обговорить це питання на засіданні.

Канада розглядає можливість визнання державності Палестини.

Про це пише канадський суспільний мовник CBC News.

"Уряд Канади роздумує над визнанням державності Палестини і чи має цей крок бути пов’язаний із певними умовами", - йдеться в матеріалі.

Зазначається, що остаточного рішення поки не ухвалено, але в середу відбудеться засідання уряду, на якому обговорюватиметься ситуація на Близькому Сході.

Крім того, прем’єр-міністр Канади Марк Карні у вівторок провів телефонну розмову зі Стармером, під час якої обговорювався й цей крок Лондона. Про намір офіційно визнати Палестину як державу також оголосив президент Франції Еммануель Макрон.

 
ПалестинаКанада

Останні матеріали

Корупційна угода, що стоїть за катастрофою в Газі. Нетаньягу хоче залишитися при владі – The Atlantic
Політика
Корупційна угода, що стоїть за катастрофою в Газі. Нетаньягу хоче залишитися при владі – The Atlantic
Переклад iPress – 30 липня 2025, 13:00
Гроші, секс і буддійський монах. Керівник знаменитого китайського храму Шаолінь перебуває під слідством – CNN
Cуспільство
Гроші, секс і буддійський монах. Керівник знаменитого китайського храму Шаолінь перебуває під слідством – CNN
Переклад iPress – 30 липня 2025, 11:53
Огляд тижня. росіяни більш як втричі збільшили інтенсивність авіаударів в районі Покровська – Дональд Гілл
Cуспільство
Огляд тижня. росіяни більш як втричі збільшили інтенсивність авіаударів в районі Покровська – Дональд Гілл
Переклад iPress – 30 липня 2025, 09:07
Золото, діаманти та кров. путін створює африканський плацдарм для війни проти Заходу – Майкл Альбанезе
Політика
Золото, діаманти та кров. путін створює африканський плацдарм для війни проти Заходу – Майкл Альбанезе
Переклад iPress – 29 липня 2025, 13:29
російські туристи знову масово повертаються до Європи. З-поміж шанувальників російських грошей лідирують Італія та Франція – The Telegraph
Політика
російські туристи знову масово повертаються до Європи. З-поміж шанувальників російських грошей лідирують Італія та Франція – The Telegraph
Переклад iPress – 29 липня 2025, 11:25
Огляд тижня. Підрозділи, які займаються належною підготовкою своїх воїнів, демонструють вражаючі результати – Том Купер та Дональд Гілл
Cуспільство
Огляд тижня. Підрозділи, які займаються належною підготовкою своїх воїнів, демонструють вражаючі результати – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 29 липня 2025, 07:20
Україна має виграти. Уроки української війни проти росії для Заходу та Китаю – Мік Раян
Політика
Україна має виграти. Уроки української війни проти росії для Заходу та Китаю – Мік Раян
Переклад iPress – 28 липня 2025, 14:45
кремль працював на Трампа. Ґаббард і Білий дім брешуть про втручання росії у вибори 2016 року – NBC News
Політика
кремль працював на Трампа. Ґаббард і Білий дім брешуть про втручання росії у вибори 2016 року – NBC News
Переклад iPress – 28 липня 2025, 11:43
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється