Канада розглядає питання визнання Палестини як держави

Остаточне рішення ще не ухвалено, але найближчим часом уряд обговорить це питання на засіданні.

Канада розглядає можливість визнання державності Палестини.

Про це пише канадський суспільний мовник CBC News.

"Уряд Канади роздумує над визнанням державності Палестини і чи має цей крок бути пов’язаний із певними умовами", - йдеться в матеріалі.

Зазначається, що остаточного рішення поки не ухвалено, але в середу відбудеться засідання уряду, на якому обговорюватиметься ситуація на Близькому Сході.

Крім того, прем’єр-міністр Канади Марк Карні у вівторок провів телефонну розмову зі Стармером, під час якої обговорювався й цей крок Лондона. Про намір офіційно визнати Палестину як державу також оголосив президент Франції Еммануель Макрон.