Британія погрожує визнати Палестину у вересні, якщо Ізраїль не припинить вогонь у Газі

Стармер підкреслив важкість гуманітарної ситуації в Газі та знову закликав Ізраїль забезпечити належний доступ гуманітарної допомоги і уникати обстрілів мирного населення.

Британський прем'єр-міністр Кір Стармер заявив, що Велика Британія визнає Палестину як державу у вересні, якщо до цього часу Ізраїль не погодиться на припинення вогню в секторі Гази.

Таку заяву прем'єр зробив після засідання уряду у вівторок, 29 липня, повідомляє The Guardian.

Стармер підкреслив важкість гуманітарної ситуації в Газі та знову закликав Ізраїль забезпечити належний доступ гуманітарної допомоги і уникати обстрілів мирного населення.

"Ми рішуче налаштовані захищати життєздатність рішення на основі двох держав, тому ми визнаємо державу Палестина у вересні перед сесією Генеральної Асамблеї ООН", — зазначив прем'єр.

В уряді Великої Британії додали, що це визнання відбудеться, якщо Ізраїль не зробить суттєвих кроків для зупинення кризи в Газі й не зобов’яжеться до довгострокового миру. Оцінка виконання цих вимог буде проведена перед засіданням Генеральної Асамблеї ООН.

Минулого тижня Франція стала першою країною з Ради Безпеки ООН і з числа G7, яка заявила про намір визнати Палестинську державу у вересні.

Натомість прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу різко розкритикував наміри Парижа. Емоційно негативно на такі ініціативи також відреагував держсекретар США Марко Рубіо, який виступив проти поспішних кроків без урахування безпекових аспектів для Ізраїлю.

28 липня американський президент Дональд Трамп під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером у Шотландії заявив, що США створять у секторі Гази «продовольчі центри» для подолання голоду, що виник через блокаду допомоги Ізраїлем.

Окрім цього, Трамп відкинув заяву прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу про те, що в Газі «немає голоду», та назвав Ізраїль відповідальним за обмеження допомоги регіону.

"Це справжнісінький голод. Я це бачу, і це неможливо підробити. Тож ми будемо ще більше залучені", — зауважив президент США.

Водночас він закликав Хамас звільнити заручників, які утримуються в Газі, щоб полегшити процес переговорів.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я анклаву повідомило, що військовий наступ Ізраїлю на Сектор Гази призвів до загибелі щонайменше 60 тисяч палестинців з 7 жовтня 2023 року.

Згідно з даними Організації Об'єднаних Націй, повітряна і наземна кампанія Ізраїлю зрівняла з землею цілі квартали в Газі, змусила переселитися більшу частину 2,3-мільйонного населення і поставила анклав на межу голоду.