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Пекін відреагував на затримання громадян Китаю у Києві

10 липня 2025, 14:35
Пекін відреагував на затримання громадян Китаю у Києві
Фото: EPA/UPG
КНР захищатиме законні права та інтереси своїх громадян відповідно до закону.

Уряд Китаю все ще вивчає ситуацію із затриманням двох своїх громадян в Україні за звинуваченням у шпигунстві.

Про це на брифінгу заявила речниця МЗС КНР Мао Нін.

"Китайська сторона зараз проводить перевірку та вивчає ситуацію", - зазначила Мао. 

За її словами, якщо підтвердиться, що справа стосується громадян Китаю, то Пекін захищатиме законні права та інтереси своїх громадян відповідно до закону. 

Нагадаємо, що вчора СБУ затримала китайських шпигунів, які намагалися викрасти дані про ракети "Нептун".

 

Китайвійнашпигуни

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