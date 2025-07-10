КНР захищатиме законні права та інтереси своїх громадян відповідно до закону.

Уряд Китаю все ще вивчає ситуацію із затриманням двох своїх громадян в Україні за звинуваченням у шпигунстві.

Про це на брифінгу заявила речниця МЗС КНР Мао Нін.

"Китайська сторона зараз проводить перевірку та вивчає ситуацію", - зазначила Мао.

За її словами, якщо підтвердиться, що справа стосується громадян Китаю, то Пекін захищатиме законні права та інтереси своїх громадян відповідно до закону.

Нагадаємо, що вчора СБУ затримала китайських шпигунів, які намагалися викрасти дані про ракети "Нептун".