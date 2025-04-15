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ПОЛІТИКА

Уряд Китаю заперечив свою причетність до участі громадян КНР у війні росії

15 квітня 2025, 16:43
Уряд Китаю заперечив свою причетність до участі громадян КНР у війні росії
скриншот з відео
ЗСУ взяли в полон двох громадян Китаю, які воювали на боці росії в Донецькій області.

Китай наразі розглядає особисту поведінку та консульські справи щодо громадян, які потрапили в український полон воюючи за російську федерацію.

Про це йдеться в заяві речника МЗС Китаю Лінь Цзяня.

Ванг Гуанцзюн 1991 року народження і Чанг Ренбо 1998 року народження розповіли, що хочуть повернутися додому, згодні на обмін і сподіваються, що Китай сприятиме цьому.

На пресконференції речник МЗС Китаю Лінь Цзянь сказав, що уряд Китаю неодноразово публікував попередження про безпеку, у яких закликав громадян уникати зон збройних конфліктів і не брати участі у військових діях на жодному боці.

"Поведінку окремих громадян КНР за кордоном китайська сторона розглядатиме відповідно до чинного законодавства і вживатиме необхідних консульських та інших дій", — заявив він.

За його словами, позиція Китаю стосовно "української кризи" є послідовною та чіткою і полягає у сприянні мирним переговорам для припинення конфлікту.

8 квітня Володимир Зеленський повідомив, що ЗСУ взяли в полон двох громадян Китаю, які воювали на боці росії в Донецькій області. Це перший публічно відомий випадок участі китайських військових у війні проти України. Українські спецслужби мають інформацію про 155 громадян Китаю, які воюють за рф. МЗС України викликало представника Китаю для пояснень. Китай заперечує участь своїх громадян у бойових діях, але підтвердив, що рф вербує китайців через соціальні мережі.

КитайвійнаЗСУполонені

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