Уряд може затвердити модель анбандлінга "Нафтогазу" до тристоронніх переговорів

"Ми досягли непоганої швидкості в цьому процесі. Ми намагаємося знайти правильне рішення і навіть раніше, ніж відбудуться тристоронні переговори 19 вересня"

Кабінет Міністрів може затвердити модель відділення газотранспортної системи від НАК "Нафтогаз України" до наступних тристоронніх переговорів у форматі Україна-ЄС-РФ, намічених на 19 вересня.

"Ми досягли непоганої швидкості в цьому процесі. Ми намагаємося знайти правильне рішення і навіть раніше, ніж відбудуться тристоронні переговори 19 вересня. Я переконаний, що ми незабаром будемо готові представити загальну картину анбандлінга. Є навіть амбіція щодо того, щоб наступного засідання Кабміну було прийнято рішення про анбандлінг", - сказав міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

За словами міністра, за модель відділення ГТС прийнято Ownership unbundling. У той же час він не став уточнювати інші деталі очікуваного рішення, зокрема, хто стане власником оператора ГТС.

У свою чергу виконавчий директор "Нафтогазу України" Юрій Вітренко уточнив журналістам, що НАК не буде власником ні газотранспортного оператора, ні газотранспортної системи.

"ГТС є власністю держави, але існуюча нормативна база не дозволяє навіть відокремленому оператору мати контрактні відносини з державою як власником цієї ГТС, які відповідали б європейським правилам, щоб він мав достатню свободу щодо управління газотранспортною системою. Тому зараз європейські інституції дивляться на цю проблему і вирішують, як в таких умовах називати модель відділення оператора", - пояснив він.

Виділення незалежного оператора ГТС заплановано з 1 січня 2020 року. "Нафтогаз" наполягав на проведенні анбандлінга з моделі ISO (Independent System Operator), яка забезпечує захист інтересів України в рамках арбітражу проти "Газпрому" на $12 млрд. ISO на відміну від моделі OU (Ownership unbundling), на якій наполягав Кабінет Міністрів Гройсмана, не вимагає приватизації ГТС України.

Весною 2019 року НАК "Нафтогаз України", АТ "Укртрансгаз" і ПАТ "Магістральні газопроводи України" (МГУ) підписали угоду про створення спільної робочої групи з п'ятьма провідними європейськими операторами, зацікавленими в підтримці процесу анбандлінга і подальшу участь в управлінні українською ГТС. До робочої групи входять GRTgaz S.A. (Франція), N.V. Nederlandse Gasunie (Нідерланди), Snam S.p.A. (Італія), Eustream a.s. (Словаччина) і Fluxys S.A. (Бельгія).

Пропускна здатність ГТС України на вході становить 288 млрд куб. м, на виході - 178,5 млрд куб. м, в тому числі в країни Європи - 142,5 млрд куб. м, Молдову - 3,5 млрд куб. м.

Нагадаємо, що Верховний суд прийняв до розгляду касаційну скаргу Кабінету міністрів на рішення судів попередніх інстанцій, які позбавили уряд права призначати і звільняти главу і членів правління НАК "Нафтогаз України" в обхід наглядової ради.