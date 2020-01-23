Уряд нарахував в Україні понад 37 мільйонів громадян
Про це міністр Кабінету міністрів України Дмитро Дубілет заявив на пресконференції, повідомляє кореспондент Укрінформу.
“37 мільйонів 289 тисяч наявного населення на території України”, - сказав Дубілет.
За його словами, розподіл за статтю виглядає так: 20.01 млн жінок та 17.28 млн чоловіків.
У Києві нині мешкають 3.7 млн громадян.
Міністр відзначив, що це дослідження суттєво відрізняється від стандартного перепису населення. Воно тривало впродовж трьох місяців, і на це не було витрачено жодної гривні з державного бюджету.
На жаль, додав міністр, не було можливості оцінити кількість наших співвітчизників, які нині мешкають на
Урядовець також звернув увагу на те, що оцінку проводили трьома методами: окупованих територіях, та тих, хто постійно за кордоном.комбінований метод оцінки чисельності наявного населення (дані мобільних операторів, а також дані статистичного обстеження домогосподарств та дані реєстрів), комбінований метод оцінки чисельності наявного населення (дані статево-вікової структури населення та дані реєстрів), реєстровий метод оцінки чисельності наявного населення.
“На щастя, всі три методи дали приблизно однаковий результат. Якби так сталося, що методики дали б різний результат, звісно, довелося б щось змінювати. Різниця між результатами вийшли 2, 8%”, - сказав він та додав: “На моє переконання, для того, щоб ухвалювати управлінські рішення, цієї інформації достатньо. Більша точність не потрібна”.
Нагадаємо, що починаючи з 2010 року з України виїхало та не повернулося близько 4 мільйонів українців, що складає майже 10% населення.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Новий прем'єр привітав школярів з початком навчального року і провів екскурсію Кабміном на самокаті
- ВІДЕО З'явилося відео втечі ізраїльського наркоторговця від СБУ в "Борисполі"
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- 197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"Я писав вірші в полоні, бо хотів виговоритися, а це треба було робити у стислій формі
- Чи руйнує популізм демократію?Ми вже навчені і знаємо, що популізм - це щось дуже і дуже погане. На цю тему не висловлювався лише лінивий. Низка газетних шпальт і заголовків аналітичних матеріалів в один голос називають популізм загрозою демократії, а дехто й найбільшою чумою ХХІ ст. І вони праві, у більшості випадків