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Уряд нарахував в Україні понад 37 мільйонів громадян

“37 мільйонів 289 тисяч наявного населення на території України”
Результати оцінки чисельності наявного населення України, яку провів уряд, показали, що нині в країні мешкає 37 мільйонів 289 тисяч громадян.
Уряд нарахував в Україні понад 37 мільйонів громадян Фото: obozrevatel.com

Про це міністр Кабінету міністрів України Дмитро Дубілет заявив на пресконференції, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“37 мільйонів 289 тисяч наявного населення на території України”, - сказав Дубілет.

За його словами, розподіл за статтю виглядає так: 20.01 млн жінок та 17.28 млн чоловіків.

У Києві нині мешкають 3.7 млн​​ громадян.

Міністр відзначив, що це дослідження суттєво відрізняється від стандартного перепису населення. Воно тривало впродовж трьох місяців, і на це не було витрачено жодної гривні з державного бюджету.

На жаль, додав міністр, не було можливості оцінити кількість наших співвітчизників, які нині мешкають на 

Урядовець також звернув увагу на те, що оцінку проводили трьома методами: окупованих територіях, та тих, хто постійно за кордоном.комбінований метод оцінки чисельності наявного населення (дані мобільних операторів, а також дані статистичного обстеження домогосподарств та дані реєстрів), комбінований метод оцінки чисельності наявного населення (дані статево-вікової структури населення та дані реєстрів), реєстровий метод оцінки чисельності наявного населення.

“На щастя, всі три методи дали приблизно однаковий результат. Якби так сталося, що методики дали б різний результат, звісно, довелося б щось змінювати. Різниця між результатами вийшли 2, 8%”, - сказав він та додав: “На моє переконання, для того, щоб ухвалювати управлінські рішення, цієї інформації достатньо. Більша точність не потрібна”.

Нагадаємо, що починаючи з 2010 року з України виїхало та не повернулося близько 4 мільйонів українців, що складає майже 10% населення.

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23 01 2020 13:40
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