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Майже 10% населення: В уряді підрахували, скільки українців виїхало за кордон від початку десятиліття

За його словами, міграція з України має циклічний характер: більше українці подорожують влітку, проте тенденція міграційної ситуації має характер до збільшення кількості тих, хто назад до України не повертається
Починаючи з 2010 року з України виїхало та не повернулося близько 4 мільйонів українців, що складає майже 10% населення.
Майже 10% населення: В уряді підрахували, скільки українців виїхало за кордон від початку десятиліття Фото: з вільних джерел

Такі дані оприлюднив міністр Кабінету міністрів України за підсумками аналізу міграційної статистики уряду, повідомляє "Громадське".

"З 2010 року закордоном залишилося майже 4 мільйони українців", - повідомив Дубілет.

Фото: Дмитро Дубілет

За його словами, міграція з України має циклічний характер: більше українці подорожують влітку, проте тенденція міграційної ситуації має характер до збільшення кількості тих, хто назад до України не повертається.

"Те, що мене здивувало. Безвіз істотно не вплинув на підсумкові цифри міграції і сальдо. Я це пояснюю тим, що відбувся перерозподіл - люди стали менше їздити в Росію (принаймні, офіційно), і більше - в Європу", - додав Дубілет.

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18 12 2019 10:57
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