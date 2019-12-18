Майже 10% населення: В уряді підрахували, скільки українців виїхало за кордон від початку десятиліття
Такі дані оприлюднив міністр Кабінету міністрів України за підсумками аналізу міграційної статистики уряду, повідомляє "Громадське".
"З 2010 року закордоном залишилося майже 4 мільйони українців", - повідомив Дубілет.
Фото: Дмитро Дубілет
За його словами, міграція з України має циклічний характер: більше українці подорожують влітку, проте тенденція міграційної ситуації має характер до збільшення кількості тих, хто назад до України не повертається.
"Те, що мене здивувало. Безвіз істотно не вплинув на підсумкові цифри міграції і сальдо. Я це пояснюю тим, що відбувся перерозподіл - люди стали менше їздити в Росію (принаймні, офіційно), і більше - в Європу", - додав Дубілет.
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