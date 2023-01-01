Матеріали:
Теми:
CУСПІЛЬСТВО

Стародавній китайський текст, який описує полярне сяйво розшифрували дослідники

01 січня 2023, 18:06
Стародавній китайський текст, який описує полярне сяйво розшифрували дослідники
"Мисливці за північним сяйвом". Фотографи знімають полярне сяйво на Лофотенських островах у Норвегії. Фото: Mark Gee / National Geographic Traveler Photo Contest
езалежний дослідник Марінус Ентоні ван дер Слуйс і Хісасі Хаякава з Університету Нагоя проаналізували стародавній китайський текст, у якому, ймовірно, описано полярне сяйво
Про це повідомляє Arstechnica.
 
Згідно зі статтею, опублікованою у квітні 2022 року в журналі Advances in Space Research, пара дослідників виявила, ймовірно, найдавніший опис полярного сяйва. Автори прив’язують ймовірну дату події до 977 або 957 року до нашої ери. Наступний найдавніший опис кандидата на полярне сяйво знайдено на ассирійських клинописних табличках, датованих 679-655 рр. до нашої ери.
 
Дослідники розповідають, що у стародавньому тексті йдеться про появу "п’ятиколірного світла", видимого в північній частині нічного неба наприкінці правління короля Чжао з династії Чжоу. Полярне сяйво, як правило, видно лише в полярних регіонах, але потужні геомагнітні бурі можуть спричинити розширення полярних овалів у нижчі широти, часто супроводжувані різноколірними вогнями. За словами авторів, протягом 10 століття до нашої ери північний магнітний полюс Землі був приблизно на 15 градусів ближче до центрального Китаю, ніж сьогодні, тому люди там цілком могли бути свідками таких проявів.
 
Хоча технічно це не можна підтвердити, автори пишуть, що "явна згадка про нічні спостереження виключає денні прояви атмосферної оптики, які іноді імітують події-кандидати". Крім того, "поява різноколірного явища на північному небі вночі схоже з візуальними полярними проявами в регіонах середніх широт". Дослідники додали, що поточний переклад тексту XVI століття описує подію як "комету", а не як "п’ятиколірне світло", тому досі її не було ідентифіковано.
 
"Бамбукові аннали" — це хроніка стародавнього Китаю, написана на бамбукових смужках, яка охоплює період епохи Жовтого Імператора й так званий період Воюючих царств (5 століття — 221 р. до н. е.). Оригінальний текст "Бамбукових анналів" був похований разом із королем Вей Сян, який помер у 296 р. до нашої ери, і не був виявлений до 281 року нашої ери.
вченіКитайдослідження

Останні матеріали

росія втратила можливість тиску на Україну. Як битва за Донбас вплинула на український успіх у війні – підсумки та прогнози від військових аналітиків
Політика
росія втратила можливість тиску на Україну. Як битва за Донбас вплинула на український успіх у війні – підсумки та прогнози від військових аналітиків
Переклад iPress – 01 січня 2023, 14:49
Україна конвертує $21,9 млрд військових надлишків США у грізну силу. Але поки що Америка надає застарілу та низькотехнологічну зброю – Forbes
Політика
Україна конвертує $21,9 млрд військових надлишків США у грізну силу. Але поки що Америка надає застарілу та низькотехнологічну зброю – Forbes
Переклад iPress – 01 січня 2023, 12:54
Розгром росії – головний світовий пріоритет на 2023 рік. З кожним успіхом української армії загрози для НАТО зменшуються – Олексій Рєзніков
Політика
Розгром росії – головний світовий пріоритет на 2023 рік. З кожним успіхом української армії загрози для НАТО зменшуються – Олексій Рєзніков
Переклад iPress – 01 січня 2023, 09:29
Битва за майбутнє Європи точиться в Україні. Центр тяжіння Європи зміщується – Ендрю А. Міхта
Політика
Битва за майбутнє Європи точиться в Україні. Центр тяжіння Європи зміщується – Ендрю А. Міхта
Переклад iPress – 31 грудня 2022, 15:23
Ракети та шахеди проти HIMARS – що ефективніше. Чергове побоїще від ваґнерівців – Том Купер
Cуспільство
Ракети та шахеди проти HIMARS – що ефективніше. Чергове побоїще від ваґнерівців – Том Купер
Переклад iPress – 31 грудня 2022, 11:21
Тільки ресурси. Більше жодних
Політика
Тільки ресурси. Більше жодних "котлет по-київськи" для України – Project Syndicate
Переклад iPress – 30 грудня 2022, 16:17
Зсередини контрнаступів. П'ять ключових висновків: як харківський та херсонський контрнаступи змінили хід війни – The Washington Post
Зсередини контрнаступів. П'ять ключових висновків: як харківський та херсонський контрнаступи змінили хід війни – The Washington Post
Переклад iPress – 30 грудня 2022, 14:41
Сучасна росія у світлі української соціології. Жираф, якому зрештою доведеться віддати чужі території
Cуспільство
Сучасна росія у світлі української соціології. Жираф, якому зрештою доведеться віддати чужі території
Дмитро Редько – 30 грудня 2022, 14:11
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється