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В Україні стартував пробний електронний перепис населення

Онлайн-опитування проводять в частині Київської області
В Україні в ніч на 1 грудня стартував пробний перепис населення. Держслужба статистики оприлюднила детальну відеоінструкцію щодо проходження перепису в Інтернеті.
В Україні стартував пробний електронний перепис населення Фото: obozrevatel.com

Перепис проводитиметься в Київській області: в частині Оболонського району та в Пісківській ОТГ Бородянського району Київської області, передає LB.ua.

Опитування в онлайн-режимі триватиме 10 днів.

Другий етап перепису запланований з 14 по 23 грудня - жителі цих самих районів повинні надати відповіді писареві, який відвідає їхні будинки, або заповнити анкету в переписному відділі або інструкторській дільниці.

Нагадаємо, що Державна служба статистики анонсувала підготовчий етап Всеукраїнського перепису населення 2020 року - пробний перепис, який відбудеться з 1 до 26 грудня 2019 року.

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01 12 2019 15:00
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