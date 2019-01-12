CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВ Україні в ніч на 1 грудня стартував пробний перепис населення. Держслужба статистики оприлюднила детальну відеоінструкцію щодо проходження перепису в Інтернеті.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Україні стартував пробний електронний перепис населення
Онлайн-опитування проводять в частині Київської області
Фото: obozrevatel.com
Перепис проводитиметься в Київській області: в частині Оболонського району та в Пісківській ОТГ Бородянського району Київської області, передає LB.ua.
Опитування в онлайн-режимі триватиме 10 днів.
Другий етап перепису запланований з 14 по 23 грудня - жителі цих самих районів повинні надати відповіді писареві, який відвідає їхні будинки, або заповнити анкету в переписному відділі або інструкторській дільниці.
Нагадаємо, що Державна служба статистики анонсувала підготовчий етап Всеукраїнського перепису населення 2020 року - пробний перепис, який відбудеться з 1 до 26 грудня 2019 року.
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