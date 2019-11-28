Держстат у грудні здійснить пробний перепис населення

Державна служба статистики анонсувала підготовчий етап Всеукраїнського перепису населення 2020 року - пробний перепис, який відбудеться з 1 до 26 грудня 2019 року

"Під час пробного перепису населення в кожному приміщенні запишуть усіх осіб, які станом на 00:00 1 грудня 2019 року проживали в ньому, враховуючи тих, хто проживає тимчасово. Із числа тих, хто постійно проживає, запишуть також тимчасово відсутніх", - пояснив Держстат.

Державна служба статистики анонсувала підготовчий етап Всеукраїнського перепису населення 2020 року - пробний перепис, який відбудеться з 1 до 26 грудня 2019 року, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Згідно з повідомленням на сайті Держстату, пробний перепис відбудеться в частині Оболонського району Києва та Пісківської ОТГ Бородянського району Київської області.

"Під час пробного перепису населення в кожному приміщенні запишуть усіх осіб, які станом на 00:00 1 грудня 2019 року проживали в ньому, враховуючи тих, хто проживає тимчасово. Із числа тих, хто постійно проживає, запишуть також тимчасово відсутніх", - пояснив Держстат.

Жителі цих територій із 1 до 10 грудня можуть самостійно заповнити анкету на спеціальному порталі в інтернеті за наявності електронного підпису, з 14 до 23 грудня - надати відомості переписувачу, який прийде за адресою, або самостійно відвідати переписне відділення, зазначається у повідомленні.

Контрольний обхід окремих приміщень заплановано на 24-26 грудня.

Раніше міністр Кабінету Міністрів Дмитро Дубілет анонсував відмову від традиційного перепису населення у 2020 році на користь електронного перепису вже цього року.

Нагадаємо, що міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет розповів, як відбуватиметься електронний перепис населення в Україні