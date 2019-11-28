Держстат у грудні здійснить пробний перепис населення
Державна служба статистики анонсувала підготовчий етап Всеукраїнського перепису населення 2020 року - пробний перепис, який відбудеться з 1 до 26 грудня 2019 року, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Згідно з повідомленням на сайті Держстату, пробний перепис відбудеться в частині Оболонського району Києва та Пісківської ОТГ Бородянського району Київської області.
"Під час пробного перепису населення в кожному приміщенні запишуть усіх осіб, які станом на 00:00 1 грудня 2019 року проживали в ньому, враховуючи тих, хто проживає тимчасово. Із числа тих, хто постійно проживає, запишуть також тимчасово відсутніх", - пояснив Держстат.
Жителі цих територій із 1 до 10 грудня можуть самостійно заповнити анкету на спеціальному порталі в інтернеті за наявності електронного підпису, з 14 до 23 грудня - надати відомості переписувачу, який прийде за адресою, або самостійно відвідати переписне відділення, зазначається у повідомленні.
Контрольний обхід окремих приміщень заплановано на 24-26 грудня.
Раніше міністр Кабінету Міністрів Дмитро Дубілет анонсував відмову від традиційного перепису населення у 2020 році на користь електронного перепису вже цього року.
Нагадаємо, що міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет розповів, як відбуватиметься електронний перепис населення в Україні
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Новий прем'єр привітав школярів з початком навчального року і провів екскурсію Кабміном на самокаті
- ВІДЕО З'явилося відео втечі ізраїльського наркоторговця від СБУ в "Борисполі"
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- 197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"Я писав вірші в полоні, бо хотів виговоритися, а це треба було робити у стислій формі
- Чи руйнує популізм демократію?Ми вже навчені і знаємо, що популізм - це щось дуже і дуже погане. На цю тему не висловлювався лише лінивий. Низка газетних шпальт і заголовків аналітичних матеріалів в один голос називають популізм загрозою демократії, а дехто й найбільшою чумою ХХІ ст. І вони праві, у більшості випадків