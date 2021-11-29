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Середня зарплата в Україні за місяць впала майже на 200 гривень

Це на 194 гривні менше у порівнянні з вереснем (14 239 гривень)
Середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій України в жовтні 2021 року склала 14 045 гривень.
Середня зарплата в Україні за місяць впала майже на 200 гривень Фото: rian.com.ua

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на державну службу статистики.

За даними статистичного відомства, за останній рік (порівняно з жовтнем минулого року) зарплата зросла на 15,4%. Реальна зарплата (з урахуванням інфляції) зросла на 4,0%.

Фото: РБК-Україна

Найвища нарахована зарплата в жовтні була в Києві - 20 481 гривень, найнижча - в Чернівецькій області - 10 878 гривень.

Найбільшу зарплату отримують у сферах "інформація та телекомунікації" - 25 196 гривня "фінансова та страхова діяльність" - 23 642 гривень, найнижчу - "тимчасове розміщення та організація харчування" - 8 852 гривень.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів змінив механізм обчислення середньої зарплати заробітної плати, який враховуватиме премії та інші заохочувальні виплати за місяць.

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29 11 2021 17:00
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