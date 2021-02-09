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Уряд змінив механізм розрахунку середньої зарплати

Вдосконалення механізму обчислення середньої заробітної плати сприятиме спрощенню здійснення розрахунків для суб’єктів господарювання
Кабінет міністрів змінив механізм обчислення середньої зарплати заробітної плати, який враховуватиме премії та інші заохочувальні виплати за місяць.
Уряд змінив механізм розрахунку середньої зарплати Фото: з вільних джерел

Відповідну постанову ухвалили на засіданні 1 вересня, повідомляє "Економічна правда" з посиланням на Мінекономіки.

Відповідно до прийнятого рішення, при обчисленні середньої зарплати враховуватимуться премії та інші заохочувальні виплати за підсумками роботи за певний період в заробіток періоду, який відповідає кількості місяців, за які вони нараховані, починаючи з місяця їх нарахування.

В уряді додали, що вдосконалення механізму обчислення середньої заробітної плати сприятиме спрощенню здійснення розрахунків для суб’єктів господарювання. 

"Діючий механізм обчислення середньої зарплати є досить складним в адмініструванні, особливо для підприємств, де працює багато працівників.

Ухвалене рішення дозволить його спростити, а також сприятиме зменшенню кількості спірних ситуацій, що виникають при застосуванні діючого порядку", - заявила заступниця мністра економіки Світлана Глущенко.

Рішення уряду також передбачає зобов'язання роботодавців здійснити перерахунок середнього заробітку працівникам за новими правилами у разі, якщо ними не було забезпечено перерахунок відповідних сум середньої зарплати з урахуванням премій та виплат за підсумками роботи за певний період згідно з правилами, що діяли з 12 грудня 2020 року.

Нагадаємо, що Кабмін посилить контроль за погашенням боргів із зарплати.

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02 09 2021 16:57
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