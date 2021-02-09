Уряд змінив механізм розрахунку середньої зарплати
Відповідну постанову ухвалили на засіданні 1 вересня, повідомляє "Економічна правда" з посиланням на Мінекономіки.
Відповідно до прийнятого рішення, при обчисленні середньої зарплати враховуватимуться премії та інші заохочувальні виплати за підсумками роботи за певний період в заробіток періоду, який відповідає кількості місяців, за які вони нараховані, починаючи з місяця їх нарахування.
В уряді додали, що вдосконалення механізму обчислення середньої заробітної плати сприятиме спрощенню здійснення розрахунків для суб’єктів господарювання.
"Діючий механізм обчислення середньої зарплати є досить складним в адмініструванні, особливо для підприємств, де працює багато працівників.
Ухвалене рішення дозволить його спростити, а також сприятиме зменшенню кількості спірних ситуацій, що виникають при застосуванні діючого порядку", - заявила заступниця мністра економіки Світлана Глущенко.
Рішення уряду також передбачає зобов'язання роботодавців здійснити перерахунок середнього заробітку працівникам за новими правилами у разі, якщо ними не було забезпечено перерахунок відповідних сум середньої зарплати з урахуванням премій та виплат за підсумками роботи за певний період згідно з правилами, що діяли з 12 грудня 2020 року.
Нагадаємо, що Кабмін посилить контроль за погашенням боргів із зарплати.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Мінфін продав держоблігацій на 7,75 мільярдів
- ФОТО Бюджетний комітет Ради схвалив виділення 800 млн грн на будівництво "спортивних магнітів"
- ФОТО Компанії Держкосмосу отримали понад 800 мільйонів збитків
- Як вплинула коронакриза на світ бізнесу: що говорить експерт
- Глобальний збій: чому "падають" сайти соцмереж та інтернет-сервісів і як це шкодить користувачам