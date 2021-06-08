Кабмін посилить контроль за погашенням боргів із зарплати - Мінекономіки
Про це повідомляє прес-служба Мінекономіки, пише "Економічна правда".
Зазначається, що у черговому засіданні Міжвідомчої робочої групи з питань погашення заборгованості із заробітної плати взяли участь у режимі доповідей представники ДК "Укроборонпром", Міненерго, Державного космічного агентства, Донецької, Харківської областей та м. Києва.
"Крім цього були присутні також і представники інших органів центральної виконавчої влади, обласних державних адміністрацій, професійних спілок", - додали у відомстві.
"Своєчасність виплати заробітної плати належить до найважливіших питань, які знаходяться на постійному контролі президента України та уряду.
Саме тому питання погашення заборгованості із виплати заробітної плати є одним з пріоритетів діяльності Мінекономіки", - заявив перший віце-прем’єр-міністр - міністр економіки (голова Міжвідомчої робочої групи) Олексій Любченко.
У Мінекономіки заявили, що продовжує зберігатись негативна тенденція до збільшення суми заборгованості - зростання боргу за останній місяць відбулося у 20 регіонах та на підприємствах, підпорядкованих Мінсоцполітики, Державному космічному агентству, Фонду державного майна.
"Поряд із цим варто відмітити позитивні тенденції щодо поступового зменшення рівня заборгованості у Донецькій, Харківській областях, м. Києві та підприємствах, підпорядкованих Міненерго, і готовність керівництва деяких органів управління активізувати роботу із зменшення заборгованості.
Зокрема представник Космічного агентства озвучила наміри до кінця року повністю виплатити всі борги із зарплат на підприємствах, підпорядкованих агентству", - додали у міністерстві.
"Подальша робота Міжвідомчої робочої групи буде сконцентрована на визначенні предметних і системних заходів центральних, місцевих органів влади у тісній взаємодії із соціальними партнерами - галузевими федераціями, профспілками.
Визначено персональну відповідальність та напрацьовано конкретні рішення за наслідками наради. Спільними зусиллями ми повинні знайти дієві механізми, які дозволять зупинити зростання цього ганебного явища", - сказав Любченко.
Нагадаємо, що Міністерство економіки України розробило проєкти Національної стратегії щодо зменшення ґендерного розриву в оплаті праці до 2023 року, незабаром її винесуть на громадське обговорення - у першому кварталі 2021 року розрив становив 18%.
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