Германа Галущенка відсторонили від посади міністра юстиції

12 листопада 2025, 10:05
Германа Галущенка відсторонили від посади міністра юстиції
Фото: Укрінформ
Рішення ухвалили вранці на позачерговому засіданні уряду.
Германа Галущенка відсторонили від посади міністра юстиції.
 
Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.
 
Рішення ухвалили вранці на позачерговому засіданні уряду. Виконувати обов'язки міністра юстиції буде його заступниця з питань європейської інтеграції Людмила Сугак.
 
"Сьогодні вранці провели позачергове засідання Уряду. Ухвалили рішення відсторонити Германа Галущенка від виконання обовʼязків міністра юстиції. Рішенням Уряду поклали виконання обовʼязків міністра на заступницю міністра юстиції з питань європейської інтеграції Людмилу Сугак", – повідомила Юлія Свириденко.
 
Галущенко після відсторонення вперше прокоментував розслідування.
 
"Говорив із Прем’єр-міністром України Юлією Свириденко. Повністю погоджуюсь: потрібно ухвалити політичне рішення, а вже потім розбиратися з усіма деталями. Не тримаюся за посаду міністра і не триматимусь. Вважаю, що відсторонення на час розслідування – це цивілізований і правильний сценарій. Захищатиму себе в юридичній площині та доводитиму свою позицію", – заявив він.

 

