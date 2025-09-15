Кабмін ухвалив проєкт Державного бюджету України на 2026 рік

Кабінет міністрів України ухвалив проєкт Держбюджету на 2026 рік та передає його на розгляд Верховної Ради. Пріоритетними у бюджеті визначили соціальну стійкість, безпеку та оборону.

"Ухвалили проєкт Державного бюджету України на 2026 рік і передаємо його на розгляд Верховної Ради. Зараз вся Україна має бути у війську або для війська. Це відображає і державний бюджет 2026", — ідеться у повідомленні.

Загальні видатки бюджету становитимуть 4,8 трлн грн, що на 415 млрд грн більше, ніж у поточному році, а доходи — 2,826 трлн грн (+446,8 млрд грн від 2025). Прогнозований дефіцит на рівні до 18,4% ВВП, а потреба у зовнішньому фінансуванні становитиме 2 трлн 79 млрд грн.

"Головний пріоритет бюджету — безпека і оборона, наша соціальна стійкість. Усі власні надходження і запозичення Уряд спрямовує на Сили Оборони — грошове забезпечення військових та підтримку їхніх родин, посилення ППО, розробку та виготовлення власної зброї, в тому числі дронів", — написала Свириденко.

На українські боєприпаси, ракети, протиракетну оборону, авіаційну та бронетанкову техніку передбачено 44,3 млрд грн.

Основна частина коштів спрямована на забезпечення потреб Збройних Сил та інших сил оборони.

Фінансування освітньої сфери становитиме 265,4 млрд грн (+66,5 млрд грн до 2025 року).

Підвищення зарплат педагогів на 50% у два етапи: +30% з 1 січня 2026 року та +20% з 1 вересня 2026 року.

Безкоштовне харчування для 4,4 млн школярів 1-11 класів з 1 жовтня 2026 року.

Подвоєння стипендій для понад 163 тисяч студентів з 1 вересня 2026 року.

На підтримку наукових досліджень виділять 19,9 млрд грн (+5,4 млрд грн).