Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

МВФ вплинув на перегляд українського бюджету – Bloomberg

23 вересня 2025, 17:45
МВФ вплинув на перегляд українського бюджету – Bloomberg
Фото: Google
МВФ переконав Кабмін України переглянути прогноз потреби.

Міжнародний валютний фонд (МВФ) переконав Кабмін України переглянути прогноз потреби у додатковому фінансуванні до кінця 2027 року із $38 млрд до приблизно $65 млрд.

Про це йдеться у статті Bloomberg з посиланням на джерела в українському уряді.

Зазначається, що узгоджену оцінку вже передано Єврокомісії, яка розглядає можливість покрити значну частину суми за рахунок схеми із  замороженими активами рф. Хоча раніше йшла мова лише про використання доходів від заморожених російських активів.

Україна прагне погодити нову угоду з МВФ до кінця року, оскільки більша частина коштів чинної програми EFF на $15,5 млрд, що розрахована до 2027 року, уже використана.

За попередніми оцінками, потенційний обсяг нової програми може становити близько $8 млрд, а конкретні її параметри обговорять у листопаді.

При цьому в МВФ не приховують побоювання щодо стійкості державних фінансів через зростання оборонних видатків та невизначеність щодо зовнішньої підтримки. 

МВФвійнабюджетКабмін

Останні матеріали

НАТО провалило тест стримування. Лінія оборони в Балтії не працюватиме без політичної волі та резервів Європи – Едвард Лукас та Майкл Пек
Політика
НАТО провалило тест стримування. Лінія оборони в Балтії не працюватиме без політичної волі та резервів Європи – Едвард Лукас та Майкл Пек
Переклад iPress – 23 вересня 2025, 16:55
Белградський урок солідарності. Молодь, університети та суспільство за верховенство права – Тімоті Снайдер
Політика
Белградський урок солідарності. Молодь, університети та суспільство за верховенство права – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 23 вересня 2025, 12:45
ЗСУ демонструють тактичні успіхи на Сумщині та біля Добропілля. Втрати рф ростуть, пальне дорожчає, еліту прибирають – Том Купер та Дональд Гілл
ЗСУ демонструють тактичні успіхи на Сумщині та біля Добропілля. Втрати рф ростуть, пальне дорожчає, еліту прибирають – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 23 вересня 2025, 07:46
НАТО прокинеться лише після
Політика
НАТО прокинеться лише після "масової загибелі людей" на своїй території. Про що попереджає колишній президент Естонії Тоомас Ілвес – LBC
Переклад iPress – 22 вересня 2025, 15:44
Зброя в дефіциті, довіра теж. США поставили на паузу продажі зброї до Європи, дбаючи про власні склади – The Atlantic
Політика
Зброя в дефіциті, довіра теж. США поставили на паузу продажі зброї до Європи, дбаючи про власні склади – The Atlantic
Переклад iPress – 22 вересня 2025, 12:05
Міф про
Політика
Міф про "російський каток" провалився. Українська гнучкість проти російської інертності – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 21 вересня 2025, 21:49
Арктика як полігон. Сезонний експеримент Китаю та його довгострокова ціна – Politico
Політика
Арктика як полігон. Сезонний експеримент Китаю та його довгострокова ціна – Politico
Переклад iPress – 19 вересня 2025, 16:42
Хто володітиме новинами завтра. Як мільярдер Трампа скуповує медіа, і чим це загрожує крихкій американській демократії – Вільям Д. Коган
Політика
Хто володітиме новинами завтра. Як мільярдер Трампа скуповує медіа, і чим це загрожує крихкій американській демократії – Вільям Д. Коган
Переклад iPress – 19 вересня 2025, 11:42
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється