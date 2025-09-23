МВФ вплинув на перегляд українського бюджету – Bloomberg

МВФ переконав Кабмін України переглянути прогноз потреби.

Міжнародний валютний фонд (МВФ) переконав Кабмін України переглянути прогноз потреби у додатковому фінансуванні до кінця 2027 року із $38 млрд до приблизно $65 млрд.

Про це йдеться у статті Bloomberg з посиланням на джерела в українському уряді.

Зазначається, що узгоджену оцінку вже передано Єврокомісії, яка розглядає можливість покрити значну частину суми за рахунок схеми із замороженими активами рф. Хоча раніше йшла мова лише про використання доходів від заморожених російських активів.

Україна прагне погодити нову угоду з МВФ до кінця року, оскільки більша частина коштів чинної програми EFF на $15,5 млрд, що розрахована до 2027 року, уже використана.

За попередніми оцінками, потенційний обсяг нової програми може становити близько $8 млрд, а конкретні її параметри обговорять у листопаді.

При цьому в МВФ не приховують побоювання щодо стійкості державних фінансів через зростання оборонних видатків та невизначеність щодо зовнішньої підтримки.