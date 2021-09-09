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Перепис населення в Україні відбудеться у 2023 році

Перший із 2001 року Всеукраїнський перепис населення призначено на 2023 рік, повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.
Перепис населення в Україні відбудеться у 2023 році Фото: dt.ua

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Бюджетний комітет Верховної Ради щойно погодив виділення 82 474,9 тис. грн на підготовку до перепису населення України у 2023 році", - написав Гончаренко у Telegram-каналі у середу.

Згідно з проектом рішення, який оприлюднив Гончаренко, виділені з бюджету кошти, зокрема, будуть витрачені на створення сервісу для ідентифікації респондентів за допомогою номера мобільного телефону - для проведення інтернет-раунду перепису населення, а також технічну підготовку органів державної статистики.

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09 09 2021 11:57
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