CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПерший із 2001 року Всеукраїнський перепис населення призначено на 2023 рік, повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Перепис населення в Україні відбудеться у 2023 році
Фото: dt.ua
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"Бюджетний комітет Верховної Ради щойно погодив виділення 82 474,9 тис. грн на підготовку до перепису населення України у 2023 році", - написав Гончаренко у Telegram-каналі у середу.
Згідно з проектом рішення, який оприлюднив Гончаренко, виділені з бюджету кошти, зокрема, будуть витрачені на створення сервісу для ідентифікації респондентів за допомогою номера мобільного телефону - для проведення інтернет-раунду перепису населення, а також технічну підготовку органів державної статистики.
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09 09 2021 11:57 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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