Уряд Нетаньягу проігнорував загрози перед нападом Хамасу – розслідування

Звіт детально описує серйозні недоліки керівництва Ізраїлю, що сприяли злочинам Хамас.

Цивільний комітет розслідувань у своєму остаточному звіті зазначив, що масове вбивство, вчинене Хамас 7 жовтня 2023 року, стало можливим через "зарозумілий" груповий спосіб мислення під керівництвом прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу. Це призвело до придушення голосів, укорінення хибної ідеї, що за гроші можна купити мовчання Хамасу, і до недостатньої підготовленості держави як у день нападу, так і в подальші дні та тижні.

Про це інформує The Jerusalem Post.

Комітет був створений у липні сім'ями загиблих 7 жовтня, представниками атакованих кібуців та громадськими організаціями. Він заслухав близько 120 свідчень.

"Зарозумілість стала причиною того, що Цахал [армія оборони Ізраїлю] не була готова до масованого вторгнення терористів Хамасу в Ізраїль, хоча їхній план був відомий. Зарозумілість і сліпота також призвели до того, що політичне керівництво продовжувало зміцнювати Хамас через фінансування та уникало ініціатив для протидії загрозам, намагаючись купити безпеку за допомогою грошей, ігноруючи порушення правил з боку ворога та ухиляючись від консультацій з відповідними сторонами, такими як тодішній керівник Моссаду", — йдеться у звіті Комітету.

Також в Комітеті вважають, що зарозумілість і небажання слухати призвели до непідготовленості різних урядових міністерств і державних систем, затримуючи допомогу мешканцям обложених міст, а згодом і евакуйованим з півдня і півночі.

"Неодноразові попередження вищого командного складу (начальника штабу і генералів та інших) в місяці, що передували війні, не були детально розглянуті прем'єр-міністром, і не було надано розумної відповіді на можливість помилки в прийнятій концепції", — додає Комітет.

У звіті також йде мова про те, що "Рада національної безпеки Ізраїлю перетворилася із зовнішнього органу на орган, який більше не виконує свого призначення, натомість фактично слугує ще однією рукою прем'єр-міністра".

Нагадаємо, 21 листопада Міжнародний кримінальний суд (МКС) відхилив скарги Ізраїлю на юрисдикцію суду щодо ситуації в Палестині та видав ордери на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу та колишнього міністра оборони Йоава Галанта.