Насильство проти ізраїльтян в Амстердамі виявило перші тріщини в голландському уряді – Politico

Після нападів прем’єр-міністр Ізраїлю наказав відправити літак для евакуації ізраїльтян.

Чотири партії урядової коаліції Нідерландів збираються на термінове засідання через політичну кризу після нападу на ізраїльських футбольних фанатів того тижня, що призвела до відставок в уряді.

Про це пише медіа організація Politico.

В п’ятницю, 15 листопада, стало відомо про відставку державної секретарки Міністерства фінансів Нідерландів Нори Ашахбар через расистські коментарі в її бік під час засідання уряду цього понеділка, коли обговорювалося насильство в Амстердамі.

Деталі засідання не були опубліковані, однак Ашахбар, призначена від центристської партії "Новий суспільний договір", має марокканське походження, тоді як вину за напад на ізраїльських фанів нідерландські посадовці поклали на мігрантів, передусім арабського і мусульманського походження.

Після відставки Ашахбар за нею пішли й інші міністри з партії: глава МВС Нідерландів Юдіт Ойтермарк.

Тому через загрозу розпаду урядової коаліції представники чотирьох партій мають провести кризову зустріч ввечері п’ятниці в резиденції позапартійного прем'єр-міністра Діка Схоофа.

В опозиції тим підтримали Ашахбар і закликали опублікувати деталі засідання уряду, де начебто прозвучали расистські заяви.

В ніч на 7 листопада в Амстердамі сталися заворушення на тлі матчу за участі ізраїльської футбольної команди.

А вже за тиждень в Амстердамі вдруге за тиждень пройшли антиізраїльські мітинги, де було затримано більше 200 осіб.