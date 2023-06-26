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ПОЛІТИКА

Уряд Німеччини хоче постачати Києву артснаряди в довгостроковій перспективі – ЗМІ

26 червня 2023, 14:31
Уряд Німеччини хоче постачати Києву артснаряди в довгостроковій перспективі – ЗМІ
Джерело: ukrinform
Документ передбачає постачання 333 тисяч 155-мм снарядів для власних складів до 2029 року.

Федеральний уряд Німеччини готує довгострокову підтримку України артилерійськими снарядами та готує відповідні контракти.

Про це повідомляє Spiegel.

Виданню стало відомо, що уряд минулого тижня вже вніс на погодження бюджетного комітету Бундестагу відповідну рамкову угоду з компанією Rheinmetall.

Документ передбачає постачання 333 тисяч 155-мм снарядів для власних складів до 2029 року. Угода включає також довгостроковий план постачання боєприпасів Україні.  

Для України нібито початково закладають 20 тисяч снарядів на перспективу наступних двох років, федеральний уряд сплатить за це 60 млн євро. Бундесвер у 2023 році отримає також 20 тисяч снарядів. 

Угода передбачає також, що Україна зможе замовляти додаткові снаряди і після того, як отримає першу партію – після консультацій з федеральним урядом. Ціну на подальші партії снарядів для України не зафіксували. З огляду на стрибок світового попиту на боєприпаси, Rheinmetall не був готовий прописувати конкретні ціни та часові рамки поставок у рамковій угоді.  

На цей час Німеччина передала України близько 25 тисяч артилерійських снарядів, ще одну таку ж партію мають передати найближчими тижнями. 

Це незначні обсяги, порівняно з реальними потребами на фронті –  за оцінками фахівців, українським військовим доводиться щомісяця вистрілювати понад 200 тисяч снарядів. 

Нагадаємо, Євросоюз затвердив додаткову військову підтримку України на €3,5 мільярда.

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